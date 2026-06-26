Alla Festa del Teatro di San Miniato si parla di Caravaggio e Shakespeare: conferenza con Tomaso Montanari, Nadia Fusini e Masolino D'Amico

Un dialogo tra storia dell’arte e letteratura per indagare le forme della rappresentazione del potere nella cultura europea. È questo il tema dell’incontro in programma lunedì 29 giugno alle ore 18.30 a Palazzo Grifoni, nell’ambito delle iniziative della Festa del Teatro di San Miniato, che culminerà a fine luglio con la messa in scena del Dramma Popolare dedicato a San Francesco.

Protagonisti della conferenza saranno Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, e Nadia Fusini, tra le più autorevoli studiose e traduttrici di Shakespeare. Attraverso il confronto tra due grandi protagonisti della cultura occidentale, Caravaggio e William Shakespeare, l’incontro offrirà un percorso di riflessione sulle molteplici declinazioni dell’autorità e della sovranità nelle arti del Seicento e del Rinascimento inglese.

Partendo dalle strategie visive della pittura caravaggesca e dalle strutture narrative del teatro shakespeariano, i relatori analizzeranno il modo in cui il potere viene rappresentato, interpretato e, talvolta, messo in discussione all’interno di differenti contesti storici e culturali. Montanari proporrà una riflessione sulla rappresentazione del potere nell’arte barocca, mentre Fusini approfondirà le dinamiche di autorità, legittimazione e conflitto che attraversano i grandi testi del drammaturgo inglese.

A moderare il confronto sarà Masolino D’Amico, direttore artistico della Festa del Teatro di San Miniato, che guiderà il dialogo interdisciplinare tra arte e letteratura, mettendo in relazione linguaggi, visioni e strumenti interpretativi differenti, accomunati dalla centralità del tema del potere.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di approfondimento culturale, offrendo al pubblico nuove chiavi di lettura per comprendere il ruolo dell’autorità e della sovranità nelle forme espressive che hanno contribuito a definire l’identità culturale europea.

La serata proseguirà alle ore 21.30, nel Giardino della Cisterna della Misericordia, con lo spettacolo Riccardo III – quasi un’orazione civile – Primo Studio, tratto da un progetto di Daniela Morozzi, Danilo Conte e Matteo Marsan. In scena Daniela Morozzi, con le musiche dal vivo di Stefano “Cocco” Cantini e la regia di Matteo Marsan.