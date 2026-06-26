'B-Side Festival' al parco di Serravalle: divieto di introduzione di vetro, lattine e spray urticanti

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Sabato 27 e domenica 28 giugno 2026, dalle 12 a mezzanotte. Ingresso libero. L'ordinanza nel dettaglio

Musica, lavoro e integrazione si incontrano a Empoli per due giorni di concerti dal vivo, incontri sul lavoro e iniziative di inclusione sociale, aperti a tutte e tutti: ecco il B-Side Festival (https://bsidefestival.it/), sabato 27 e domenica 28 giugno 2026, al parco di Serravalle, dalle 12 a mezzanotte. Ingresso libero. Stare insieme, vivere la musica e lo spazio pubblico tra cultura, divertimento e inclusione.

Trattandosi di una manifestazione di richiamo per tante persone, nei giorni della kermesse entrerà in vigore il divieto di introduzione, vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine e di utilizzo di spray urticanti o similari. Di seguito l’ordinanza 297 emessa oggi, 26 giugno 2026, nel dettaglio.

 FOCUS - Sabato 27 giugno 2026 dalle 12 alle 1 e domenica 28 giugno 2026 dalle 10.30 alle 1all'interno del parco di Serravalle e nelle zone limitrofe per motivi di tutela della sicurezza pubblica e di decoro urbano, è fatto divieto assolutol’introduzione in detta area di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o contenitori di vetro e lattine; ai titolari o gestori di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande, alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, di vendere per asporto e somministrare bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine; ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine.

 Le attività autorizzate possono vendere le bevande soltanto in bicchieribottiglie e in ogni casocontenitori in plastica; a chiunque, di consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori; a chiunque frequenti l’area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione il divieto di introduzione, detenzione e di utilizzo di bombolette spray e/o altri dispositivi contenenti principi urticanti o di qualsiasi altro materiale similare di libera vendita.

 È consentita la vendita per asporto delle bevande, previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica. A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.

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