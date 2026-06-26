Caldo, Giani annuncia: "Codice rosso in Toscana il 27 e 28 giugno"

Fa caldo, ma non è una novità. Nella giornata di oggi, 26 giugno, sono stati registrati 39.1 gradi a Firenze. La Regione Toscana corre ai ripari: è codice rosso per ondata di calore sabato 27 e domenica 28 giugno.

Così scrive Eugenio Giani su Facebook: "È già stata potenziata la rete dell’assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati all’emergenza caldo e tutelare la salute delle comunità. Già in vigore l’ordinanza che sospende le attività nei cantieri nei giorni di allerta caldo per chi opera nei campi, nei cantieri all’aperto e nelle cave, quando il rischio di stress termico è elevato. Si raccomanda la massima attenzione e prudenza nelle ore più calde".

L'allerta rossa era già stata diramata quantomeno a Firenze.