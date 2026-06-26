Chiusura Ponte al Pino: i treni disponibili sulle linee aretina e faentina e i servizi garantiti

Durante l’emergenza nazionale dei lavori di sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino, programmati da RFI e non più rinviabili, la circolazione ferroviaria sarà interrotta continuativamente tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi nelle seguenti fasce:

- dalle ore 23.00 di domenica 5 luglio alle ore 4.00 di venerdì 10 luglio;

- dalle ore 23.00 di domenica 26 luglio alle ore 11.00 di giovedì 30 luglio.

La Regione Toscana invita tutti gli enti e le aziende, nelle giornate interessate dalle limitazioni ferroviarie, a favorire il lavoro da remoto, riorganizzare le attività e limitare gli spostamenti non indispensabili, al fine di ridurre la congestione e garantire la mobilità di chi opera nei servizi essenziali.

Le principali modifiche al servizio

Trenitalia ed Rfi con gli enti locali coinvolti, Regione e Comune di Firenze, hanno definito una programmazione straordinaria del servizio con l’obiettivo di assicurare il maggior numero possibile di collegamenti ferroviari.

Il tratto ferroviario tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi (che comunque resteranno operative) resterà chiuso perché interessato dai lavori.

I treni regionali delle direttrici Chiusi-Arezzo-Firenze Santa Maria Novella saranno limitati a Firenze Campo di Marte.

Anche i treni provenienti da Roma e Foligno e diretti a Firenze Santa Maria Novella termineranno la corsa a Firenze Campo di Marte.

Saranno soppressi i treni della relazione Montevarchi-Prato-Pistoia. Mentre i treni Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, via Vaglia, circoleranno regolarmente.

Saranno invece soppressi i treni tra Firenze Campo di Marte e Borgo San Lorenzo.

Sulla relazione Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve, i treni saranno limitati a Pontassieve, con l’eccezione dei treni 18934 e 18938, caratterizzati da una maggiore frequentazione, che raggiungeranno Firenze Campo di Marte. Il primo collegamento mattutino Borgo San Lorenzo-Firenze Santa Maria Novella via Pontassieve, treno 18930, sarà integralmente sostituito dal bus FI262 fino a Firenze Santa Maria Novella.

Anche l’ultimo collegamento della giornata, treno 18978, sarà sostituito dal bus FI260.

Linea aretina: il servizio garantito durante l’emergenza

Durante i giorni dell’emergenza, sulla linea aretina sarà assicurato almeno un collegamento veloce all’ora sulla Direttissima e almeno un collegamento all’ora che effettua tutte le fermate sulla linea lenta.

Nella fascia di prima mattina, indicativamente fino alle ore 9, quando ordinariamente convergono su Firenze Santa Maria Novella numerosi treni in orari molto ravvicinati, è stato necessario ridurre il numero delle corse effettuate e quelle garantite sono al massimo della disponibilità a causa dell’emergenza.

La programmazione è stata definita tenendo conto dei limiti infrastrutturali della stazione Firenze Campo di Marte, delle esigenze delle diverse direttrici ferroviarie coinvolte e dei dati storici di frequentazione relativi allo stesso periodo dell’anno.

“L’intervento di Rfi su Ponte al Pino è necessario e non più rinviabile”, affermano il presidente Eugenio Giani e l’assessore a infrastrutture e trasporti Filippo Boni. “Sappiamo che le conseguenze per chi viaggia saranno significative e proprio per questo abbiamo lavorato affinché il servizio ferroviario fosse rimodulato garantendo il maggior numero possibile di collegamenti, con particolare attenzione ai pendolari. Chiediamo a tutti di programmare con anticipo gli spostamenti, verificare le informazioni prima della partenza sui sistemi informativi di Trenitalia e, quando possibile, ridurre gli spostamenti verso Firenze nelle giornate di chiusura”.

La Regione ha richiesto inoltre a Trenitalia la massima attenzione al potenziamento dei posti disponibili e alla composizione dei convogli, in particolare nelle fasce orarie a maggiore domanda.

Per chi deve raggiungere il centro di Firenze

Tutti coloro che dovranno recarsi a Firenze sono invitati a prestare attenzione e pianificare i loro spostamenti: il Comune di Firenze ha organizzato un servizio di navette gratuite ad alta frequenza e ci sarà personale volontario della Protezione civile regionale a dare informazioni e fare da supporto, ma è utile che tutti i cittadini siano consapevoli delle difficoltà che incontreranno.

Chi vuole raggiungere il centro della città arrivando in treno a Firenze Campo di Marte, potrà farlo senza acquistare ulteriori titoli di viaggio: dalla stazione Campo di Marte partiranno dei bus navetta ad alta frequenza (non visibili nei sistemi telematici di vendita di Trenitalia) che collegheranno alle fermate Libertà-Parterre della linea 2 e Fortezza della linea 1. Da lì sarà possibile raggiungere la stazione di Santa Maria Novella utilizzando gratuitamente il tram fino alla fermata Alamanni. Per il ritorno a Campo di Marte basterà fare lo stesso percorso all’inverso.

File allegato con due tabelle

Le due tabelle allegate alla mail riportano il dettaglio di tutti i treni in arrivo e in partenza da Firenze Campo di Marte durante le due finestre di interruzione.

Si invita chi deve viaggiare nei giorni interessati dai lavori a verificare tutte le informazioni attraverso i canali ufficiali di Trenitalia.

Fonte: Regione Toscana

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