Leggerissimo: cinque libri toscanissimi da leggere durante le vacanze

Leggerissimo sta per andare in vacanza, come voi d'altronde. Visto che siamo in estate e il caldo ci attanaglia, pensiamo a come provare a evitarlo. Un'idea è leggere, per dimenticare l'arsura. Abbiamo scelto per voi per l'estate cinque libri di autori o autrici della Toscana, eccoli in ordine alfabetico, buona estate e buona lettura!

Cantami, o Viola...

di Andrea Mazzoni

pagine 126

Pentalinea editore

All'alba del secolo di storia della Fiorentina, un libro che esalta alcune delle tradizioni fiorentine: la scrittura in versi e la squadra di calcio locale. Il fiorentinissimo Andrea Mazzoni - insegnante, ex assessore a Prato, giornalista - veste i panni del tifoso gigliato e affronta la bellezza del pallone con la bellezza della poesia. Dato che la Fiorentina sta per compiere cento anni, Mazzoni ha scelto di rivivere anno per anno i campioni che hanno reso grande nel mondo la squadra toscana, da Volk a Fagioli passando per Antognoni, Batistuta, Rui Costa, Hamrin e tantissimi altri. Un'idea interessante, un volume che trasuda sfrenata passione.

Come un taglio nel sale

di Erika Pucci

pagine 216

GFE

A sedici anni si è curiosi di tutto. Frida, a questa età, vuole saperne di più su suo padre. Vive in una cittadina di mare famosa per il turismo e la cantieristica, frequenta il liceo classico ma i risultati non sono ottimi. La provincia, come spesso accade, si dimostra paranoica se non maligna. E Frida, sola con la madre dopo che la sorella è partita per l'Inghilterra, si trova a fare i conti non solo col 'mistero' della propria adolescenza, ma anche col mistero più grande della fine che ha fatto suo padre. Con una scrittura delicata e tenace, Erika Pucci, originaria di Firenze, tratteggia un romanzo che incolla fino all'ultima pagina. Arricchisce il tutto uno scritto di Nicoletta Verna.

Con(i cani, mai)sola

di Cinzia Cartacci, con Ylenia Cecchetti

pagine 100

Federighi editore

Non esistono storie da non raccontare. Cinzia Cartacci, storica volontaria del canile di Empoli, ha scelto di mettersi a nudo e lo ha fatto raccontando la sua di storia. La sua vita, con un'infanzia fatta di privazioni e un amore sconfinato per Andrea e per i figli Lorenzo e Leonardo. Le sue passioni, ovvero quei cani a cui vuole bene come fossero parenti. Le sue difficoltà, come i problemi di salute del marito. In prima persona, aiutata dalla giornalista Ylenia Cecchetti, Cartacci ha parlato di sé in maniera schietta e sincera: ha narrato una vicenda che valeva la pena narrare, in modo fiero e commovente. Una piccola perla autobiografica.

I salmoni aspettano agosto

di Elena Panzera

pagine 142

Giulio Perrone Editore

Una scrittura musicale, una grazia incredibile anche nel descrivere situazioni tragiche, dei personaggi veri ed emozionanti. Sono questi gli ingredienti che hanno reso ottimo un esordio di ormai tre anni fa, quello della viareggina Elena Panzera. Racconta di Michele e Francesca, due gemelli che crescono in Versilia: la storia è narrata proprio da Michele e dal suo diario in cui annota tutti i pensieri e le sensazioni sulla sorella. Tra musica, amore e colpi di scena - con una parte dedicata pure alla strage di Viareggio del 2009 - il romanzo si dipana come note su uno spartito: un romanzo armonico e dall'anima profonda.

Mamma Paola. Diario di chi non ha mai perso il sorriso

di Matteo Poggi

pagine 112

Mauro Pagliai Editore

Raccontare una malattia è sempre complicato e doloroso, specie se è una di quelle patologie che sfioriscono le persone, come la demenza senile. Matteo Poggi, fiorentino, ha voluto parlare di quanto successo a sua madre, la Mamma Paola del titolo. Qua si affronta il tema tramite una prospettiva personale, dato che l'autore ha dovuto prendersi cura della madre nel momento più arduo. È un diario autobiografico in cui pian piano la madre appassisce. Non si pensi a pornografia del dolore, Poggi è abile nel parlare in modo diretto ma anche nel narrare tutte le fragilità e le contraddizioni dell'essere caregiver. È un bel libro d'amore.

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