Contè.sto Festival: apre il bando per gli operatori economici che sostengono l'iniziativa

La seconda edizione del festival di storia contemporanea /contè.sto/, intitolata La storia di profilo, è prevista per i giorni 18, 19 e 20 settembre 2026 e si inserisce nella più ampia programmazione culturale del Comune di Empoli quale appuntamento fisso del calendario cittadino.

Il festival, realizzato con il sostegno di Unicoop Firenze e la direzione scientifica dello storico e scrittore Carlo Greppi, si propone di presentare al grande pubblico importanti temi di storia contemporanea, con un taglio di alta divulgazione scientifica attraverso lezioni pubbliche all'aperto, dibattiti, incontri con autori e momenti performativi, con accesso gratuito per i cittadini.

In virtù della rilevanza del Festival, il Comune di Empoli vuole promuovere una sinergia virtuosa tra cultura, turismo e commercio locale. Per questo è nato il programma Contè.sto - Un festival per la città, dove gli operatori economici del territorio possono accreditarsi per associare la propria attività all'evento offrendo ai partecipanti del festival condizioni agevolate o benefici dedicati in cambio di visibilità istituzionale.

L'accreditamento annuale nasce su natura volontaria e non onerosa. Chi sarà accreditato potrà esporre una vetrofania dedicata sulla vetrina del suo esercizio commerciale, sarà inserito nel sito ufficiale del festival e sarà menzionato nelle comunicazioni ufficiali dell'evento compatibilmente con le esigenze editoriali e di spazio.

Quattro le categorie di operatori economici:

- Bar e somministrazione

- Ristorazione

- Alberghi e strutture ricettive

- Bed & Breakfast e strutture extralberghiere

Il bando e le condizioni per la partecipazione sono visibili a questo link.

L'assessore al Commercio Adolfo Bellucci ha commentato: "L'avvio del /contè.sto/ festival dello scorso anno ha suscitato veramente una grande attenzione, merito dell'assessore Matteo Bensi, del direttore Carlo Greppi e di tutto lo staff che ha lavorato. Il pubblico ha risposto in grande misura, adesso è tempo di parlare anche al mondo del commercio per supportare questa bella realtà che sta andando avanti. È un'occasione importante per la città, in un periodo dell'anno che chiude la stagione estiva col botto. /contè.sto/ chiama a raccolta tanti visitatori e vogliamo accoglierli con il circuito commerciale preparato e aperto".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa