Controlli dei carabinieri contro la 'mala movida' a San Miniato: due denunce nella notte

Cronaca San Miniato
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Denunciati un 26enne senza patente e un giovane alla guida di un monopattino con tasso alcolemico oltre i limiti

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di San Miniato, impegnati nella notte del 25 giugno in un servizio straordinario finalizzato al contrasto della cosiddetta “mala movida” e al monitoraggio della sicurezza stradale nelle principali arterie del comune.

L’operazione ha coinvolto i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e le stazioni di San Miniato, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno e Palaia, con controlli concentrati nelle aree di maggiore aggregazione giovanile e lungo i principali flussi di traffico.

Nel corso delle verifiche, i Carabinieri hanno denunciato due persone. Il primo provvedimento ha riguardato un cittadino straniero di 26 anni, fermato mentre era alla guida di un veicolo senza patente. La denuncia è scattata in quanto la violazione risultava già reiterata negli ultimi due anni.

Il secondo episodio ha coinvolto un giovane sorpreso alla guida di un monopattino elettrico in evidente stato di alterazione psicofisica. Sottoposto all’alcoltest, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,26 grammi per litro, valore superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente.

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