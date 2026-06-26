Convalidato il fermo, resta in carcere il 63enne che ha ucciso moglie e figlio

Cronaca Camaiore
Condividi su:
Leggi su mobile

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca ha convalidato il fermo di Piero Moriconi, il 63enne accusato del duplice omicidio della moglie Kety Andreoni, 52 anni, e del figlio Mirko, 24 anni. I due furono uccisi lo scorso 24 giugno nell'abitazione di famiglia in via della Costa, a Pieve di Camaiore.

Al termine dell'udienza di convalida, svoltasi nella mattinata di oggi, il gip ha disposto anche la misura della custodia cautelare in carcere. Moriconi rimane quindi detenuto nel penitenziario di Lucca. Da domani il 63enne dovrebbe essere assistito da un nuovo legale.

La pubblico ministero Elena Leone contesta all'indagato il reato di duplice omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal vincolo di parentela.

Nel frattempo, conclusi gli accertamenti medico-legali, la Procura ha disposto la restituzione delle salme ai familiari. I funerali di Kety Andreoni e Mirko Moriconi saranno celebrati lunedì nella chiesa di Pieve di Camaiore, a pochi passi dall'abitazione dove si è consumata la tragedia.

Per questa sera è inoltre prevista una fiaccolata in ricordo delle due vittime. Il corteo partirà dal centro di Camaiore per raggiungere la frazione di Pieve, dove la comunità si stringerà attorno ai familiari per rendere omaggio a madre e figlio.

I funerali dei due si terranno lunedì prossimo alle 17 alla chiesa di Pieve di Camaiore. Le salme arriveranno dall'obitorio dell'ospedale di Lucca intorno alle 13.

Intanto la Casa delle Donne di Viareggio attraverso la sua pagina social ha lanciato un appello urgente per il "potenziamento immediato del tavolo di rete sulla violenza maschile sulle donne. Il femminicidio e il figlicidio" di Camaiore "ci lascia addolorate e indignate".

Notizie correlate

Camaiore
Cronaca
26 Giugno 2026

Camaiore, uccide moglie e figlio: pm contesta la premeditazione

Il Pubblico Ministero della Procura di Lucca ha contestato l'aggravante della premeditazione a Piero Moriconi, 63 anni, accusato di aver ucciso la moglie, 52 anni, e il figlio, 24, con [...]

Camaiore
Cronaca
25 Giugno 2026

Duplice omicidio a Camaiore, Noemi dedica un post al giovane ucciso

La cantante romana Noemi (pseudonimo di Veronica Scopelliti) ha pubblicato un post su Instagram dedicando un messaggio di cordoglio a Mirko Moriconi, il 24enne ucciso dal padre insieme alla madre [...]

Camaiore
Cronaca
25 Giugno 2026

Duplice omicidio in Versilia: il figlio ucciso si era rivolto a consultorio transgenere

Emergono nuovi elementi dietro al duplice omicidio che ieri, 24 giugno, ha scosso l'intera comunità di Camaiore. Piero Moriconi, il 63enne padre di famiglia accusato di aver ucciso a colpi [...]



Tutte le notizie di Camaiore

<< Indietro

torna a inizio pagina