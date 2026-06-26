Danni rete idrica di San Miniato, dalla mezzanotte stop al servizio per intervento urgente

L’intervento in programma riguarda la riparazione degli ultimi guasti verificatisi sulla condotta adduttrice proveniente dalla centrale idrica di Bientina, responsabili delle interruzioni idriche dei giorni scorsi
Acque comunica che, per consentire un intervento urgente sulla rete idrica nel comune di San Miniato, necessario per evitare possibili disagi più prolungati, dalla mezzanotte di oggi, venerdì 26, alle ore 4 di domani, sabato 27 giugno, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica a Ponte a Egola.
Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
L’intervento in programma riguarda la riparazione degli ultimi guasti verificatisi sulla condotta adduttrice proveniente dalla centrale idrica di Bientina, responsabili delle interruzioni idriche dei giorni scorsi. Dopo aver proceduto con riparazioni-tampone, con l’obiettivo primario di ridare l’acqua alle utenze nel più breve tempo possibile, con il lavoro in oggetto (programmato in notturna per limitare i disagi) verranno eseguite le riparazioni definitive. Al contempo, sono in corso anche le valutazioni tecniche per futuri e ulteriori interventi di sostituzione di alcuni tratti di condotta adduttrice, che risultano particolarmente vetusti o sollecitati nei periodi di maggiore domanda di acqua.
Fonte: Acque SpA
Notizie correlate
Tutte le notizie di San Miniato
<< Indietro