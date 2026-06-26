È partito il servizio serale della Polizia Locale di Altopascio

È ufficialmente partito, anche quest’anno, il servizio serale della Polizia Locale di Altopascio. Gli agenti, infatti, saranno operativi anche dalle 18 fino a tarda notte, garantendo una presenza costante sul territorio nelle ore serali e rafforzando le attività di controllo, prevenzione e sicurezza urbana con pattugliamenti, attività di polizia stradale, presenza soprattutto in concomitanza degli eventi del luglio altopascese.

Il servizio conferma il percorso di potenziamento della Polizia Locale portato avanti dall'amministrazione comunale e consente, ancora una volta, di assicurare un presidio quotidiano del territorio, con particolare attenzione al centro, alle frazioni, agli eventi estivi, alla viabilità e al rispetto del Codice della Strada.

"Garantire un presidio stabile - dichiarano la sindaca Sara D'Ambrosio e il vicesindaco con delega al personale Daniel Toci – significa essere più vicini ai cittadini, prevenire situazioni di criticità e offrire una risposta più efficace durante gli eventi e nei momenti di maggiore frequentazione degli spazi pubblici. Ringraziamo il comandante Italo Pellegrini e tutto il personale della Polizia Locale per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata. Continueremo a investire in questa direzione anche un’attività di collaborazione tra forze dell’ordine".