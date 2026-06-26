"Un'estate da Leggenda", la biblioteca di Empoli arriva nei parchi e nelle piazze

"Un’estate da Leggenda" sta entrando nel vivo. Sono davvero tanti gli appuntamenti da vivere all’aria aperta con la Biblioteca comunale Renato Fucini che si sposta nei parchi e nelle piazze, ma anche negli spazi della biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, Palazzo Leggenda (via Paladini), dove sono in programma serate di letture sotto le stelle e ‘settimane’ uniche come quella da bibliotecaria o bibliotecario ‘Bimbimbiblio’.

BIMBIMBIBLIO – Che l’avventura abbia inizio! Tutto pronto a Palazzo Leggenda, da martedì 30 giugno a venerdì 3 luglio, in orario dalle 10 alle 12, per vivere e mettersi nei panni di veri bibliotecari e bibliotecarie e ci sarà un gran da fare. L’attività è rivolta per bambine e bambini da 6 a 11 anni.

Per gli incontri è necessaria la prenotazione (iscrizione giornaliera o settimanale). Ingresso gratuito.

I pomeriggi d’estate la biblioteca si sposta nei parchi e nelle piazze: La biblioteca a Serravalle. Vi aspettano letture, laboratori e punto prestito. Tutti i giovedì dalle 17 alle 20 da giugno a settembre (pausa dall’11 al 24 agosto); poi ci spostiamo in piazza Madonna della Quiete con letture e giochi. Tutti i venerdì di luglio dalle 17 alle 19.

Ma non finisce qui. Nei lunedì di luglio, l’appuntamento è con le letture animate e punto prestito: lunedì 6 luglio, alle 17.30, al parco di via Pier della Francesca – nuova area gioco. Tutti gli appuntamenti ai parchi e nelle piazze sono a ingresso libero senza prenotazione.

I mercoledì di luglio: Palazzo Leggenda sotto le stelle! Dalle 18 alle 23 Aperibiblio. A Palazzo per un piacevole intermezzo prima della cena e alle 21.30 ‘Attenti a quei due’: due strani personaggi si aggirano nei pressi di Palazzo Leggenda con una bicicletta, una chitarra e un Kamishibai! L’ingresso libero senza prenotazione.

ORARIO ESTIVO PALAZZO LEGGENDA

Fino al 30 giugno da martedì a sabato 9-13

Dal 1 al 31 luglio da martedì a venerdì 9-13 e mercoledì anche 18-23

Dal 1 al 9 agosto da martedì a venerdì 9-13

Dal 10 al 23 agosto CHIUSURA

Dal 24 al 31 agosto da martedì a venerdì 9-13

Dal 1 al 13 settembre da martedì a sabato 9-13

ORARIO ESTIVO BIBLIOTECA COMUNALE RENATO FUCINI

Luglio: da lunedì a venerdì 9-19 e sabato 9-13

Agosto: dal 1 al 23, da lunedì a venerdì 8.30-13.30, dal 24 agosto torna orario standard da lunedì a venerdì 9-19 e sabato 9-13 e 15-19.

Per informazioni, prenotazioni e dettagli sul programma completo: Palazzo Leggenda Via Paladini, snc – Empoli (FI) 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.ii, @fuciniempoli, biblioteca_fucini_empoli, www.biblioteca.comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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