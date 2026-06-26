Farmacie di turno dal 26 giugno al 03 luglio

EMPOLI

Da venerdì 26 giugno dalle 20:00 a venerdì 03 luglio alle 20:00

Farmacia Nuova - Piazza S.Rocco, 10 - tel. 0571-74180

Farmacia in appoggio:

sabato 27 giugno ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Del Sole - Via Fratelli Cervi 88 Montelupo Fiorentino - tel. 0571-57506

CAPRAIA E LIMITE

Da venerdì 26 giugno dalle 20:00 a venerdì 03 luglio alle 20:00

Farmacia Masini - Via C. Corti, 2 Capraia F.na - tel. 0571-583947

FUCECCHIO

Da venerdì 26 giugno dalle 20:00 a venerdì 03 luglio alle 20:00

Farmacia del Galleno - Via Romana Lucchese 238/b (località Galleno) - tel. 0571 299916

Farmacia in appoggio:

sabato 27 giugno e domenica 28 giugno ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Serafini - Via G.Nelli 23 - tel. 0571 20027

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO

Da venerdì 26 giugno dalle 20:00 a venerdì 03 luglio alle 20:00

Farmacia Martini – via G. Matteotti, 119 (località San Romano) – tel 0571-459037 Fax 0571-450384

CASTELFIORENTINO

Da venerdì 26 giugno dalle 20:00 a venerdì 03 luglio alle 20:00

Farmacia Venturi – P.zza John Fitzgerald Kennedy, 21/23 – tel. 0571-64117

Farmacia in appoggio:

sabato 27 giugno e domenica 28 giugno ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacie Riunite Certaldo 2 – P.zza Boccaccio, 18 Certaldo – tel. 0571-668197

MONTESPERTOLI

Da venerdì 26 giugno dalle 20:00 a venerdì 03 luglio alle 20:00

Felia Farmacie – Via Romita, 101 (località San Quirico in Collina) – tel. 0571-670856

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.