Fi-Pi-Li: chiusura programmata dello svincolo di Empoli Centro in direzione Firenze

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La rampa di ingresso dello svincolo di Empoli Centro in direzione Firenze sarà chiusa temporaneamente per consentire il ripristino dei pozzetti di ispezione

Sulla S.G.C. Firenze Pisa Livorno, la rampa di ingresso dello svincolo di Empoli Centro in direzione Firenze sarà chiusa temporaneamente per consentire il ripristino dei pozzetti di ispezione.

Il provvedimento è stato disposto dall’Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze e interesserà due finestre notturne: dalle 22.00 del 29 giugno alle 6.00 del 30 giugno 2026 e dalle 22.00 del 30 giugno alle 6.00 del 1° luglio 2026. La scelta della fascia oraria notturna mira a ridurre l’impatto sul traffico lungo un asse viario ad alta percorrenza, garantendo al contempo l’esecuzione degli interventi tecnici in condizioni di sicurezza

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