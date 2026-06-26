Giani annuncia una legge regionale sulla rigenerazione verde

Il presidente Eugenio Giani ha annunciato oggi a Pistoia la presentazione di una legge regionale sulla rigenerazione verde.

L’annuncio nel corso della partecipazione all'assemblea dei vivaisti che ha recepito il protocollo di intesa “Piante di Toscana” siglato ieri a Palazzo Strozzi Sacrati, volto a sviluppare reciproche sinergie di lavoro sui temi dei vivai tra la Regione e un comparto, come quello vivaistico, di rilevanza strategica per l’economia regionale e nazionale, che in Toscana concentra circa il 40% della produzione italiana, con circa 1.500 aziende, oltre 3.500 ettari coltivati e migliaia di addetti diretti e indiretti.

Giani ha affermato che porterà in giunta la nuova proposta di legge già nelle prossime settimane per giungere il più rapidamente possibile all’approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale.

“Dopo le varie leggi che abbiamo approvato e che stanno avendo un grande successo come quelle per i parcheggi, gli impianti sportivi, la rigenerazione urbana, le città murate – ha spiegato il presidente - si aggiungerà la legge per sviluppare politiche di rigenerazione con il verde nelle aree urbane al fine di sostenere la realizzazione di parchi e giardini al posto di aree che con l'asfalto e la pietra si surriscaldano, nonché la cosiddetta forestazione urbana nelle aree dove vi è la necessità di introdurre un maggiore equilibrio”.

“La rigenerazione verde coinvolgerà anche il posizionamento di piante e attività vivaistiche negli ospedali, negli edifici pubblici, nelle scuole”, ha aggiunto, evidenziando che “la Regione, attraverso bandi e stanziando proprie risorse, sosterrà questi progetti esattamente come nei programmi di rigenerazione urbana che tanta fortuna hanno avuto fra i comuni della Toscana”.

“Portare l'ossigeno attraverso le piante nelle città – ha sottolineato Giani - contribuisce ad alleviare le condizioni drammatiche generate dal caldo e dal riscaldamento climatico, di cui questi giorni abbiamo grande evidenza, migliorando così la qualità della vita”.

“Il vivaismo – ha concluso il presidente - porta poi al decoro delle città attraverso il verde e sempre più anche centri di una certa qualità e di una certa consistenza hanno bisogno di questi interventi”.

La nuova proposta di legge regionale conterrà disposizioni che istituiranno un premio annuale dedicato al progetto più funzionale alla rigenerazione verde e ai modelli e criteri della Green City, coinvolgendo sia le più grandi città e capoluoghi di provincia della Toscana, sia i piccoli borghi della regione.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

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