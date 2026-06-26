Guardia di Finanza Pistoia: nel 2025-2026 oltre 2.390 interventi contro frodi, evasione e criminalità economica

Nel pomeriggio di ieri, presso la Caserma 'Finanziere Mazzino Mori', sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pistoia, alla presenza del Prefetto e delle principali autorità civili, militari e religiose, si è svolta la cerimonia per il 252° anniversario della Fondazione del Corpo.

Nel corso dell’evento sono stati letti i messaggi del Presidente della Repubblica e del Comandante Generale, dopodiché è intervenuto il Comandante Provinciale, Colonnello Gerardo Mastrodomenico, che ha sottolineato il ruolo centrale della Guardia di Finanza come forza di polizia economico-finanziaria, impegnata quotidianamente nella tutela del tessuto produttivo sano del Paese.

La cerimonia è stata arricchita dalla consegna delle ricompense al personale distintosi in servizio e dalle esibizioni musicali del soprano Graziana Biondi, che ha interpretato la Preghiera del Finanziere, e del coro della scuola primaria 'Rodari', che ha eseguito anche l'Inno Nazionale.

Oltre 2.390 interventi e 399 indagini in un anno e mezzo

Nel periodo compreso tra il 2025 e i primi cinque mesi del 2026, i reparti della Guardia di Finanza di Pistoia hanno svolto un'intensa attività operativa, con 2.390 interventi ispettivi e 399 indagini delegate dalla Magistratura ordinaria e contabile. Un impegno costante volto a contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni criminali nell’economia legale, a tutela di famiglie e imprese.

Evasione fiscale e lavoro irregolare: sequestrati beni per 3,8 milioni

Sul fronte del contrasto alle frodi fiscali, l'attività operativa ha permesso di individuare 64 evasori totali, ossia soggetti completamente sconosciuti al fisco, e 61 lavoratori in nero o irregolari. Sono stati inoltre verbalizzati 32 datori di lavoro e denunciati 113 soggetti per reati tributari, con 2 arresti eseguiti.

Le indagini hanno inoltre portato al sequestro di beni per un valore complessivo di 3,8 milioni di euro, costituenti il profitto di evasione e frodi fiscali, mentre sono state avanzate 11 proposte di cessazione di partite IVA o cancellazione dal sistema VIES per soggetti ritenuti fiscalmente pericolosi. Nel medesimo periodo sono stati effettuati anche 51 interventi nel settore dei monopoli, dogane e accise, con particolare attenzione al mercato dei carburanti, e 28 controlli sul gioco illegale.

Tutela della spesa pubblica e fondi PNRR: oltre 10 milioni di euro controllati

Una parte significativa dell’attività ha riguardato la tutela della spesa pubblica, con 111 interventi complessivi, di cui 70 focalizzati su crediti d'imposta, contributi, finanziamenti e corretta esecuzione di appalti pubblici, anche nell'ambito del PNRR, per un valore complessivo di 10,6 milioni di euro controllati.

Sono stati inoltre eseguiti 58 interventi sulle prestazioni sociali agevolate, tra cui reddito di cittadinanza e nuove misure di inclusione e sostegno al lavoro. L’attività ha portato all'accertamento di indebite percezioni di contributi per 275 mila euro di fondi europei e circa 500 mila euro tra finanziamenti nazionali e prestazioni assistenziali.

Sul piano giudiziario, sono state svolte 25 indagini che hanno portato alla denuncia di 20 soggetti e alla segnalazione di 5 responsabili alla Corte dei Conti, con danni erariali accertati per circa 464 mila euro. Nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione è stato inoltre denunciato un soggetto per peculato per un valore complessivo di oltre 183 mila euro.

Criminalità economica, riciclaggio e sequestri per oltre 1,4 milioni

Particolarmente rilevante anche il settore del contrasto alla criminalità economico-finanziaria e al riciclaggio. Attraverso 170 segnalazioni di operazioni sospette e 32 interventi, sono state denunciate 13 persone, di cui 2 arrestate, con operazioni illecite ricostruite per oltre 2,3 milioni di euro e sequestri per circa 1,4 milioni.

Nel campo dei reati societari e del codice della crisi d’impresa sono stati denunciati 62 soggetti, con 3 arresti e sequestri per oltre 518 mila euro, a fronte di patrimoni distratti stimati in 14,2 milioni. In materia di usura ed estorsione è stato denunciato un ulteriore soggetto con sequestri per 104 mila euro.

Sono stati inoltre eseguiti 31 accertamenti patrimoniali in applicazione della normativa antimafia e 301 verifiche su richiesta delle Prefetture per il rilascio della documentazione antimafia.

Contraffazione, stupefacenti e tutela del mercato: sequestrati oltre 8mila prodotti contraffatti

Nel contrasto ai traffici illeciti, i reparti hanno sequestrato 438 grammi di sostanze stupefacenti, con la denuncia di 5 soggetti e la segnalazione di 150 persone alle autorità amministrative. Sul fronte della tutela del mercato sono stati effettuati 37 interventi che hanno portato alla denuncia di 6 soggetti, alla sanzione amministrativa di altri 28 e al sequestro di oltre 8.300 prodotti contraffatti, non conformi o con falsa indicazione del made in Italy.

Soccorso alpino e sicurezza pubblica: salvate oltre 80 persone tra il 2025 e il 2026

Importante anche il contributo sul fronte del soccorso e della sicurezza pubblica. La Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Abetone Cutigliano ha effettuato nel 2025 82 interventi, salvando 74 persone e recuperando 13 salme. Nei primi mesi del 2026 gli interventi sono stati 15, con 13 persone salvate e 4 salme recuperate, anche grazie al supporto delle unità aeree.

Infine, sul piano dell'ordine pubblico, la Guardia di Finanza di Pistoia ha svolto 36 servizi, impiegando complessivamente 552 militari, a supporto della gestione di manifestazioni ed eventi di rilievo.

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