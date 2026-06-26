Il gran finale di 'Sabati in Giro' con la BadaBimBumBand e 'La battaglia dei cuscini'

“Ma è già finito”, chiese un bambino insieme al gruppo dei suoi amici, mentre calava il sipario sullo spettacolo itinerante dei figuranti del Teatro Due Mondi con lo spettacolo ‘Carosello’. Prima di loro, i musicisti della Camillocromo Street Band presero per mano il pubblico e lo portarono ‘A spasso per New Orleans’.
Domani, sabato 27 giugno 2026, andrà in scena il gran finale: per le vie del centro con la BadaBimBumBand nella versione ‘BadaBommerBand’ e a seguire la spettacolare ‘Battaglia dei cuscini’ a cura di Dispari Teatro. Un format ‘sperimentato’ con successo nell’edizione 2025 di Leggenda Festival che torna in piazza Farinata degli Uberti: un gioco teatrale in cui si affronterà una battaglia ‘pacifica’ e molto divertente. Uno spettacolo di piazza di grande coinvolgimento.
La rassegna ‘Sabati in Giro’ è stata realizzata dalla Compagnia Teatrale Giallo Mare Minimal Teatro di Empoli e rientra nell’ampia programmazione estiva “Uno spettacolo d’estate”.
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