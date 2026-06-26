Interruzione idrica programmata nel comune di Montopoli in Val d'Arno

Per lavori sulla rete idrica, il giorno mercoledì 1° luglio, dalle ore 8.30 alle ore 15, verrà interrotta l'erogazione idrica nelle vie Pavese, Po, Giusti e del Molino
Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Montopoli in Val d'Arno, il giorno mercoledì 1° luglio, dalle ore 8.30 alle ore 15, si renderà necessario interrompere l'erogazione idrica nelle vie Pavese, Po, Giusti (nel tratto compreso tra via Pavese a via Molino) e del Molino (nel tratto compreso tra via Giusti e il cavalcavia della superstrada).
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell'acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l'intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 2 luglio, con le stesse modalità.
Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
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