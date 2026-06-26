KLF Tecnokimica, una serata per presentare il nuovo impianto produttivo

Una serata all’insegna dell’incontro, delle relazioni e della condivisione per approfondire le potenzialità del nuovo impianto produttivo di KLF Tecnokimica, già operativo da alcuni mesi e ieri protagonista di un evento dedicato ad amici, clienti e rappresentanti delle istituzioni locali.

Nella cornice del distretto conciario toscano, a Santa Croce sull'Arno, KLF Tecnokimica ha aperto le porte della propria struttura per mostrare da vicino un investimento strategico che rappresenta un importante passo avanti nel percorso di crescita dell’azienda.

La serata si è svolta in un clima informale e conviviale, accompagnata da musica dal vivo e momenti di confronto tra gli ospiti. Nel corso dell’incontro, il presidente Marco Frediani ha illustrato le caratteristiche e le potenzialità del nuovo impianto, concepito "per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più orientato verso qualità, efficienza, ricerca e sostenibilità".

La struttura è dotata di reattori di ultima generazione e di impianti produttivi tecnologicamente avanzati, affiancati da un articolato sistema di laboratori specializzati che costituiscono uno dei principali punti di forza dell’azienda. Tra questi, il laboratorio prove chimiche e fisiche, dedicato all’esecuzione di analisi, test e controlli qualitativi sui prodotti, il laboratorio wet-end, centro nevralgico per lo sviluppo di nuove soluzioni destinate alle fasi di concia e riconcia, e il reparto rifinizione, dove vengono sviluppati e testati cicli e formulazioni per la finitura della pelle, completando così il supporto tecnico e applicativo offerto ai clienti.

«Questo impianto rappresenta molto più di un investimento produttivo – ha sottolineato Marco Frediani –. È la dimostrazione concreta della volontà di KLF di continuare a innovare, investire sul territorio e offrire ai propri clienti competenze, servizi e tecnologie all’avanguardia».

Tra gli ospiti erano presenti il sindaco di Santa Croce sull'Arno Roberto Giannoni, il Luogotenente Salvatore Serra, comandante della Stazione dei Carabinieri di Santa Croce sull'Arno, e il presidente dell’associazione conciatori di Santa Croce sulla Arno, Riccardo Bandini, del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola Michele Matteoli, il Direttore di UNPAC Maurizio Maggioni, il Presidente della Stazione Sperimentale di Napoli, Graziano Balducci, il presidente del consorzio depuratore Aquarno Renzo Lupi.

L’evento si è concluso con una visita agli impianti e ai laboratori, offrendo agli ospiti l’opportunità di conoscere da vicino le tecnologie e le competenze di KLF.