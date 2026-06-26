Laurea magistrale honoris causa all’imprenditore Maurizio Bigazzi

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La cerimonia si terrà martedì 30 giugno in Aula Magna

L’Università di Firenze conferisce la laurea magistrale honoris causa in “Management Engineering” a Maurizio Bigazzi.

Il titolo accademico sarà consegnato all’imprenditore dalla rettrice dell’Ateneo Alessandra Petrucci durante una cerimonia, a invito, che si svolgerà martedì 30 giugno in rettorato (Aula Magna, piazza San Marco, 4 – ore 11).

Il direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF) Bruno Facchini e il presidente della Scuola di Ingegneria Andrea Arnone porgeranno i loro saluti, mentre la laudatio sarà tenuta da Filippo De Carlo, docente di Impianti industriali meccanici del DIEF.

La motivazione della laurea honoris causa a Maurizio Bigazzi ricorda, tra l'altro, la sua figura di “imprenditore e leader di riconosciuto prestigio che ha interpretato con esemplare efficacia i principi dell’ingegneria gestionale nella guida di imprese e organizzazioni complesse, contribuendo in maniera significativa all’innovazione, alla competitività e allo sviluppo sostenibile del sistema produttivo del territorio”.

Dopo il conferimento, Maurizio Bigazzi terrà una lectio magistralis.

Maurizio Bigazzi ha maturato una solida e pluriennale esperienza alla guida di realtà imprenditoriali di primaria importanza nel settore agroalimentare. Nel suo ruolo di presidente di Confindustria Toscana e di Confindustria Toscana Centro e Costa ha dimostrato una capacità non comune di costruire visioni strategiche inclusive e lungimiranti

Fonte: Università di Firenze

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