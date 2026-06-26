Al via il 'Luglio Empolese 2026': sette serate tra grande musica e shopping sotto le stelle

Sette appuntamenti a ingresso libero per accendere l'estate nel cuore della città, unendo la grande musica al rilancio del commercio di vicinato. È questo l'obiettivo del "Luglio Empolese 2026", la rassegna promossa dal Comune di Empoli insieme a Confesercenti Firenze, Associazione Centro Storico e Beat15. Per tutto il mese, ogni martedì e giovedì sera a partire dalle ore 21, i negozi del Giro d'Empoli resteranno aperti tra cultura e shopping.

Un progetto che nasce dal successo delle passate edizioni, come spiegato dal sindaco Alessio Mantellassi: "Tutto è partito da un esperimento con un concerto in Piazza Farinata degli Uberti, che vide una straordinaria partecipazione. Da li abbiamo capito che, oltre a confermare la Luminaria, dovevamo inserire i concerti del giovedì nel Luglio Empolese per rilanciare quell'esperienza e incitare l'uscita serale. Bisogna innovare e rinnovare per risultare sempre attrattivi: abbiamo iniziato a fare una programmazione corposa affinché l'offerta non fosse sbilanciata solo sul periodo invernale. Il Comune finanzia l'organizzazione con Confesercenti e Beat per i concerti".

A fare da cornice visiva agli eventi saranno proprio le attesissime installazioni artistiche, quest'anno dal respiro nazionale. "Si conferma la luminaria - ha continuato il sindaco - con installazioni di grande pregio sia in Piazza Farinata degli Uberti che in Piazza della Vittoria, curate da Camilla Falsini. Le luci saranno dedicate alle opere che l'artista ha creato in diverse zone d'Italia".

Il sipario sugli eventi si alzerà giovedì 2 luglio in Piazza Farinata degli Uberti grazie alla sinergia con la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze: in scena il progetto "Opera Camion", che porterà nel cuore della città il capolavoro lirico di Giacomo Puccini, "Il Gianni Schicchi", allestito su un innovativo auto-articolato. Sabato 4 luglio, dalle ore 20, spazio invece all'undicesima edizione della Notte Bianca del Commercio, che coinciderà con l'avvio ufficiale dei saldi estivi e la prima accensione delle proiezioni d'autore nel Giro d'Empoli.

I giovedì successivi saranno interamente dedicati alla musica live dalle ore 21: si parte il 9 luglio con il tributo agli ABBA in Piazza Farinata degli Uberti, si prosegue il 16 luglio in Piazza della Vittoria con l'energia anni'80 di Jhonson Righeira, per poi tornare il 23 luglio in Piazza Farinata degli Uberti con una serata d'autore dedicata a Francesco Guccini. "Per la prima volta tutti i giovedì di luglio hanno degli appuntamenti musicali gratuiti, che vanno ad aggiungersi a una ricchissima offerta" ha evidenziato l'assessore alla Cultura, Matteo Bensi.

La chiusura del mese vedrà protagonista il commercio locale e le occasioni dello "Sbaracco". Martedì 28 luglio il centro storico si animerà con la fiera di Empolissima, curata da Confesercenti, mentre giovedì 30 luglio il gran finale sarà affidato alla Noche Cubana, che chiuderà il cartellone tra mercatini all'ultimo minuto e ritmi caraibici.

Un binomio, quello tra spettacolo e negozianti, difeso con forza dalle istituzioni. L'assessore al Commercio, Adolfo Bellucci, ha ricordato: "L'esperienza passata dell'evento con la Spagna fu veramente positiva, non solo per la partecipazione ma per la voglia degli empolesi di stare insieme. Per questo abbiamo potenziato l'evento coprendo ogni giovedì: in questo periodo bisogna dare una mano concreta al commercio, e questa formula è vantaggiosa per tutti".

Soddisfazione anche nelle parole di Eros Condelli, presidente di Confesercenti Empoli: "Negli ultimi due anni si è spinto molto sull'attenzione al commercio e le risposte sono importanti, tanto che siamo passati a 7 eventi in calendario. Accogliamo questa rassegna con la speranza che sia un nuovo punto di partenza. Affrontare queste sfide è sempre più difficile, ma la collaborazione e la sinergia ci rendono molto più competitivi. Questo calendario è la giusta risposta".

Teresa Vitrano

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