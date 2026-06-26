Mezzo agricolo danneggia rete idrica, ancora rubinetti a secco a San Miniato

Altro danno alla rete idrica a San Miniato dopo quello che nei giorni scorsi ha provocato una lunga interruzione del servizio e su cui i tecnici dovranno ulteriormente intervenire con una interruzione programmata nell'area di Ponte a Egola dalla mezzanotte di oggi.

Acque ha comunicato oggi che, a causa di una rottura sulla rete idrica provocata da terzi - nello specifico da un automezzo agricolo in manovra – nel comune di San Miniato, oggi venerdì 26 giugno sono in corse mancanze d’acqua a San Miniato Basso, La Scala e Roffia.

I tecnici di Acque sono già sul posto e stanno effettuando le manovre sulla rete al fine di consentire le riparazioni del guasto e al contempo ripristinare l’erogazione idrica che, secondo le previsioni, avverrà gradualmente sino al completo ritorno ai livelli di normale servizio per tutte le utenze entro le 17:30.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

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