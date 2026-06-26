Campi Bisenzio, è morto l'ex consigliere Andrea Cantini

È scomparso all'età di 68 anni Andrea Cantini, ex consigliere comunale e assessore allo sport di Campi Bisenzio. Negli ultimi anni aveva militato nella Lega. I consiglieri del gruppo 'Centrodestra e Civici per il Cambiamento' della Città Metropolitana di Firenze, Alessandro Scipioni, Gianni Vinattieri, Claudio Gemelli e Vittorio Picchianti, hanno espresso il proprio profondo cordoglio per la prematura scomparsa dell'ex consigliere.

"La notizia della scomparsa di Andrea ci ha colpito e addolorato profondamente. Perdiamo non solo un collega di grande valore, ma un amico stimato, una persona che ha saputo distinguersi per l'umanità, la correttezza e l'instancabile dedizione con cui ha sempre affrontato il suo impegno politico e istituzionale.

Vogliamo ricordare con particolare affetto il suo impegno politico iniziato tra i banchi di Palazzo Medici Riccardi, quando, in qualità di Consigliere Provinciale, ha rappresentato con determinazione e passione questo territorio durante il mandato della Provincia di Firenze. Andrea ha svolto il suo ruolo con serietà e competenza, lasciando un segno indelebile in chi ha avuto il privilegio di lavorare al suo fianco. Il suo spirito di servizio e la sua capacità di ascolto rimarranno un esempio per tutti noi".

A testimonianza della stima e dell'affetto che il gruppo nutre nei suoi confronti, i consiglieri annunciano una iniziativa ufficiale: "Nel rispetto della sua figura e dell'importante contributo dato alle istituzioni del nostro territorio, abbiamo già formalizzato la richiesta affinché, in occasione del prossimo Consiglio della Città Metropolitana, venga osservato un minuto di silenzio in aula. Sarà un atto doveroso e sentito per ricordare Andrea come ex consigliere di Palazzo Medici Riccardi, onorando la memoria di un uomo che ha speso parte della sua vita per il bene della nostra comunità".

I consiglieri rivolgono ai familiari e ai cari di Cantini le loro sentite e sincere condoglianze.

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