Ondata di calore senza tregua a Firenze: ancora allerta rossa nei prossimi giorni

Cronaca Firenze
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Temperature percepite fino a 39 gradi e allerta massima prorogata dal Ministero della Salute

Firenze continua a fare i conti con un'ondata di caldo eccezionale, con il bollettino del Ministero della Salute che ha prorogato il livello di allerta massima anche per il 28 giugno. Se le previsioni verranno confermate, il capoluogo toscano raggiungerà così nove giornate consecutive da 'codice rosso'.

Secondo quanto riportato da Palazzo Vecchio, le temperature percepite stanno restando su valori molto elevati: oggi si arriva fino a 38 gradi, lo stesso picco atteso per domani, mentre per domenica è possibile un ulteriore aumento fino a 39 gradi.

Le rilevazioni mattutine confermano il quadro di forte calura già nelle prime ore della giornata. Alle 9.30, la stazione meteorologica dell'Orto Botanico segnava 32,5 gradi, quella dell'Università di Firenze 31,8, mentre al Giardino di Boboli si registravano 31,3 gradi.

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