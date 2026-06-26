Open Day vaccinazione antitetanica a Vaiano

Sensibilizzare la popolazione adulta sull’importanza della vaccinazione antitetanica e favorire l’accesso alle opportunità di prevenzione. Con questo obiettivo l’Asl Toscana centro promuove il “Tetano Day”, l’Open Day in programma mercoledì 1° luglio, dalle 15.30 alle 18.30, presso la Casa di Comunità di Vaiano (Via Val di Bisenzio 205/D).

L’iniziativa è rivolta alla popolazione adulta residente in Toscana che non ha mai effettuato il ciclo vaccinale primario contro il tetano – obbligatorio per i nati dal 1968 – oppure che non ha eseguito il richiamo vaccinale, raccomandato ogni dieci anni per mantenere una protezione efficace.

L’Open Day sarà ad accesso libero e gratuito, senza necessità di prenotazione, offrendo ai cittadini un’occasione semplice e immediata per verificare la propria situazione vaccinale e, se necessario, effettuare la vaccinazione.

Il tetano è una malattia grave ma prevenibile attraverso la vaccinazione. Per questo motivo è importante mantenere aggiornati i richiami vaccinali nel corso della vita, soprattutto in età adulta, quando spesso si tende a trascurare questo importante strumento di tutela della salute.

L’iniziativa è organizzata dalla SOSD Assistenza Sanitaria Empoli–Prato–Pistoia, diretta dalla dott.ssa Marinella Chiti, dal Dipartimento di Prevenzione, diretto dal dott. Giovanni Nardone, dalla Società della Salute Pratese, diretta dalla dott.ssa Lorena Paganelli, dal Dipartimento della Rete Territoriale, diretto dal dott. Daniele Mannelli, in collaborazione con il Comune di Vaiano.

Fonte: Ausl Toscana Centro

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