Opg Montelupo, Cordone (Lega): "Giusto mantenere viva memoria di chi ci ha lavorato"

"Accolgo con grande rispetto l'iniziativa dell'ANPPE (Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria) di Montelupo Fiorentino, di organizzare per domani 27 giugno 2026, anniversario della chiusura dell'OPG di Montelupo, una messa in suffragio dei colleghi defunti che lavorarono in quell'OPG e gli diedero lustro con la loro attività lavorativa". Così in una nota Marco Cordone, vicepresidente provinciale vicario di Firenze della Lega e figlio di una vittima di un soggetto psichiatrico ritenuto socialmente pericoloso, sull'anniversario di chiusura dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo, definitivamente cessato nel 2017, seguito poi dall'apertura della Rems di Empoli. "Ritengo sia giusto mantenere viva la memoria di quanti hanno lavorato all'interno dell'OPG montelupino, struttura che per svariati decenni ha rappresentato una realtà importante per il territorio e per il sistema penitenziario italiano". Cordone ringrazia "tutti quelli che hanno lavorato all'interno dell'OPG di Montelupo Fiorentino e soprattutto tutti quegli agenti della Polizia Penitenziaria che hanno dato lustro con il loro lavoro alla struttura detentiva montelupina e che non ci sono più".

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