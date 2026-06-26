Operatore Socio Sanitario: aperte le iscrizioni ai corsi OSS 2026-27

Sono aperte fino alle ore 12.00 del 14 settembre le iscrizioni ai bandi di selezione pubblicati da Estar per l’ammissione ai corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario (OSS) dell’anno formativo 2026-2027. L’offerta formativa dell’Asl Toscana centro mette a disposizione complessivamente 476 posti, suddivisi tra il corso OSS da 1.000 ore e il corso abbreviato, riservato a coloro che sono già in possesso dell’attestato di qualifica di Addetto all’Assistenza di Base (AAB) o di titolo equipollente.

I corsi si svolgeranno nelle sedi formative di Empoli (Polo Formativo Sovigliana/Vinci), Firenze (Ospedale Piero Palagi), Pistoia (Pallavicini Center), Prato (Polo Universitario Città di Prato) e Borgo San Lorenzo (sede formativa ex Pretura).

La figura dell’Operatore Socio Sanitario rappresenta una risorsa essenziale nell’ambito dei servizi sanitari e socio-assistenziali. L’OSS svolge attività rivolte a soddisfare i bisogni primari della persona, supportandone il benessere e l’autonomia all’interno dei diversi contesti assistenziali.

Il percorso formativo prevede la frequenza obbligatoria e alterna lezioni teoriche, attività pratiche in laboratorio e periodi di tirocinio presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. Il corso base ha una durata di circa un anno, mentre il corso abbreviato si conclude in circa sei mesi.

Per accedere alla selezione è necessario aver compiuto 18 anni di età ed essere in possesso del titolo di istruzione secondaria di primo grado. L’ammissione è subordinata al superamento di una prova scritta. La quota di partecipazione è fissata in 1.000 euro per il corso e 500 euro per il corso abbreviato.

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato l’attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario, valido su tutto il territorio nazionale.

Le informazioni complete sui requisiti di accesso, sulle modalità di presentazione delle domande e sui bandi sono disponibili sul sito dell’Asl Toscana centro nelle sezioni dedicate ai corsi OSS - corso oss 1000 ore: https://www.uslcentro.toscana. it/area-formazione/settore- formazione-e-ricerca/ formazione-per-operatore- socio-sanitario-oss/corso-oss- 1000-ore e corso oss abbreviato: https://www.uslcentro.toscana. it/area-formazione/settore- formazione-e-ricerca/ formazione-per-operatore- socio-sanitario-oss/corso- abbreviato-400-ore-aab-oss o sul sito Estar: www.estar.toscana.it seguendo il percorso “concorsi e selezioni altri avvisi”

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: corsioss@uslcentro.toscana.it.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio Stampa

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