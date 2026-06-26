Palio 2 luglio, l’elenco dei cavalli ammessi alle prove regolamentate e alla Tratta

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(foto gonews.it)

Sono centouno i cavalli ammessi alle prove regolamentate di sabato 27 e domenica 28 giugno e cinque i cavalli ammessi direttamente alla Tratta di lunedì 29 giugno. Sono queste le decisioni della Commissione veterinaria del Palio dopo la tre giorni di visite effettuata presso la clinica del Ceppo a Monteresi in vista del Palio del 2 luglio 2026 e dopo la consultazione, non vincolante come recita il Regolamento per il Palio, con i Capitani delle Contrade che parteciperanno alla Carriera. Di seguito l’elenco dei cavalli che disputeranno le prove regolamentate di domani, sabato 27 giugno, e di domenica 28 giugno a partire dalle ore 5.30.

CAVALLO – PROPRIETARIO

  1. ARES ELCE – Fabrizio Macucci
  2. ARESTETULESU – Mark Harris Getty
  3. BAGNOLO AA – Augusto Cerboni
  4. BAILA AA – Alberto Manenti
  5. BALDORIA AA – Adriano Muzzi
  6. BENITO BAIO AA - Riccardo Bindi
  7. BOLINA DA CLODIA AA – Alessio Bincoletto
  8. BOMBOLONE AA – Mario Savelli
  9. BONITAS AA – Didier Pierre Ryelandt
  10. BRIVIDO SARDO AA – Caterina Brandini
  11. CANARINU AA – Mark Harris Getty
  12. CASSIOX AA – Alessandro Neri
  13. CHIOSA VINCE AA – Duccio Ravenni
  14. CLEOFE AA – Leonardo Loddo
  15. COBALTO DA CLODIA AA – Alessandro Columbu
  16. COMANCIO AA – Federica Regnani
  17. COMPILATION AA – Federica Saracini
  18. CORINNE CLAR AA – Aurora Coneri
  19. DADA AA – Sandra Rossi
  20. DAREDEVIL AA – Marcello Roti
  21. DEDALO KING AA – Federica Canu
  22. DEMONI AA – Alessia Ara
  23. DIAMANTE GRIGIO AA – Paolo Giachetti
  24. DIAMANTE SAURO AA – Pietro Falchi
  25. DOCTOR DONALD AA – Nicola Giorgi
  26. DOLCECOMELANUTELLA AA – Camilla Marzi
  27. DOLLARO AA – Andrea Sanna
  28. DONNA ROSA AA – Rosanna Bonelli
  29. DONRODRIGO AA – Michele Seazzu
  30. DORINDA AA – Agnieszka Fiut
  31. DOROTEA DIMMONIA AA -Mark Harris Getty
  32. DREEHER AA – Andrea Pellegrini
  33. DUCE AA – Antonio Costantino Buzzi
  34. EBANO AA – Andrea Sanna
  35. EBERARDO AA – Theodore William Thomas Westerman
  36. ECCOLO AA – Diego Minucci
  37. ECTHELION AA – Giosuè Carboni
  38. ELLENICO AA – Lorenzo Maria Vincenti
  39. ELLY AA – Camilla Marzi
  40. EMIGRANTE AA – Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa
  41. ENNALZU AA – Nicolò Farnetani
  42. ENTU DE ERANU AA – Gianfranco Bitti
  43. ENTU DE P.ULPU AA – Antonio Siri
  44. EPIDEMICO AA – Samuele Sampieri
  45. ERACORONA AA – Costanza Pasquinuzzi
  46. ERAMUS AA - Maria Monni
  47. ERITREA AA – Stefano Bertoncini
  48. ERMINIO BAIO AA – Elena Patacchiola
  49. ERMOSA DE CAMPEDA AA – Jonatan Bartoletti
  50. EROS OROTELLESE AA – Luciano Marri
  51. ESCALUS AA – Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa
  52. ESCHILO DE AIGHENTA AA – Mattia Chiavassa
  53. ESMERALDA BAIA AA – Maicol Dei
  54. ESTERINA AA – Enrico Bruschelli
  55. ESTRELLA OLIANESA AA – Francesco Pisanu
  56. ETOKAMURA AA – David Panti
  57. ETRINTA AA – Luca Francesconi
  58. EUSKALDI AA – Ilaria Mella
  59. FABULA AA – Martk Harris Getty
  60. FAGHE A BONU AA – Valentino Bussu
  61. FAMELICAMU AA – Alessandro Frosini
  62. FARAONE DE NULE AA – Carlo Giordano
  63. FEDOR AA – Valter Pusceddu
  64. FENOMENALE AA – Massimo Bonci
  65. FERRO NERO AA – Rosanna Bonelli
  66. FIGARO FIO AA – Mark Harris Getty
  67. FIGURINO RIU AA – Alessandro Cersosimo
  68. FILIPPO RIU AA – Matteo Simone
  69. FIZZAMIA AA – Stefano Vanni
  70. FLASC BALL AA – Pasqualino Mula
  71. FLICK AA – Michele Lorenzetti
  72. FORTZA PARIS AA – Giuseppe Di Vivo
  73. FRERE SOLEIL AA – Theodore William Thomas Westerman
  74. FUORI ROTTA AA – Jonatan Bartoletti
  75. FURIA TULESA AA – Alessia Soddu
  76. GALUSE’ BOY AA – Ilaria Bisconti
  77. GARDENIA AA – Annamaria Colosio
  78. GAUDIA A TUTTI AA – Michela Gori
  79. GHOST BOY AA – Francesco Scarparo
  80. GIA’ FUD’ORA AA – Caterina Saracini
  81. GIOIA PURA AA – Sandro Bencardino
  82. GIORDANO AA – Ildebrando Coneri
  83. GIORGETTO AA – Mark Harris Getty
  84. GOLDEN RIU AA – Matteo Del Cesta
  85. GRANDE AMORE AA – Mario Salis
  86. GRINGO MENDOZA AA – Mario Giacomino Brinchia
  87. INTREPIDUS AA – Luca Anselmi
  88. KING RIO AA – Ferruccio Valacchi
  89. MILADY BONDREAMER AA – Mattia Chiavassa
  90. MORESCO AA – Stefano Trochei
  91. OCEANO DA CLODIA AA – Augusto Posta
  92. SIR MARK AA – Mattia Chiavassa
  93. SUPERCHIOMA AA – Massimo Columbu
  94. TERRENERE FOLLIA AA – Francesca Vallone
  95. UNAMORE – Stefano Vanni
  96. VERANU – Alessandro Chiti
  97. VOLCAN DE BONORVA – Donatella Meucci
  98. VOLPINO – Franco Iannilli
  99. ZENTILES – Didier Pierre Ryelandt
  100. ZINIAS AA – Chiara Marchetti
  101. ZIO FRAC – Enrico Bruschelli

 

 

Di seguito l’elenco dei cavalli ammessi direttamente alla Tratta di lunedì 29 giugno.

CAVALLO – PROPRIETARIO

  1. ANDA E BOLA – Harry Arthur Louis Westerman
  2. BENITOS AA – Dario Colagè
  3. DIODORO AA – Ilaria Bisconti
  4. DIOSU DE CAMPEDA AA – Luciano Marri
  5. VISO D’ANGELO – Mark Harris Getty

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa

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