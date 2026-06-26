Palio 2 luglio, l’elenco dei cavalli ammessi alle prove regolamentate e alla Tratta

Sono centouno i cavalli ammessi alle prove regolamentate di sabato 27 e domenica 28 giugno e cinque i cavalli ammessi direttamente alla Tratta di lunedì 29 giugno. Sono queste le decisioni della Commissione veterinaria del Palio dopo la tre giorni di visite effettuata presso la clinica del Ceppo a Monteresi in vista del Palio del 2 luglio 2026 e dopo la consultazione, non vincolante come recita il Regolamento per il Palio, con i Capitani delle Contrade che parteciperanno alla Carriera. Di seguito l’elenco dei cavalli che disputeranno le prove regolamentate di domani, sabato 27 giugno, e di domenica 28 giugno a partire dalle ore 5.30.
CAVALLO – PROPRIETARIO
- ARES ELCE – Fabrizio Macucci
- ARESTETULESU – Mark Harris Getty
- BAGNOLO AA – Augusto Cerboni
- BAILA AA – Alberto Manenti
- BALDORIA AA – Adriano Muzzi
- BENITO BAIO AA - Riccardo Bindi
- BOLINA DA CLODIA AA – Alessio Bincoletto
- BOMBOLONE AA – Mario Savelli
- BONITAS AA – Didier Pierre Ryelandt
- BRIVIDO SARDO AA – Caterina Brandini
- CANARINU AA – Mark Harris Getty
- CASSIOX AA – Alessandro Neri
- CHIOSA VINCE AA – Duccio Ravenni
- CLEOFE AA – Leonardo Loddo
- COBALTO DA CLODIA AA – Alessandro Columbu
- COMANCIO AA – Federica Regnani
- COMPILATION AA – Federica Saracini
- CORINNE CLAR AA – Aurora Coneri
- DADA AA – Sandra Rossi
- DAREDEVIL AA – Marcello Roti
- DEDALO KING AA – Federica Canu
- DEMONI AA – Alessia Ara
- DIAMANTE GRIGIO AA – Paolo Giachetti
- DIAMANTE SAURO AA – Pietro Falchi
- DOCTOR DONALD AA – Nicola Giorgi
- DOLCECOMELANUTELLA AA – Camilla Marzi
- DOLLARO AA – Andrea Sanna
- DONNA ROSA AA – Rosanna Bonelli
- DONRODRIGO AA – Michele Seazzu
- DORINDA AA – Agnieszka Fiut
- DOROTEA DIMMONIA AA -Mark Harris Getty
- DREEHER AA – Andrea Pellegrini
- DUCE AA – Antonio Costantino Buzzi
- EBANO AA – Andrea Sanna
- EBERARDO AA – Theodore William Thomas Westerman
- ECCOLO AA – Diego Minucci
- ECTHELION AA – Giosuè Carboni
- ELLENICO AA – Lorenzo Maria Vincenti
- ELLY AA – Camilla Marzi
- EMIGRANTE AA – Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa
- ENNALZU AA – Nicolò Farnetani
- ENTU DE ERANU AA – Gianfranco Bitti
- ENTU DE P.ULPU AA – Antonio Siri
- EPIDEMICO AA – Samuele Sampieri
- ERACORONA AA – Costanza Pasquinuzzi
- ERAMUS AA - Maria Monni
- ERITREA AA – Stefano Bertoncini
- ERMINIO BAIO AA – Elena Patacchiola
- ERMOSA DE CAMPEDA AA – Jonatan Bartoletti
- EROS OROTELLESE AA – Luciano Marri
- ESCALUS AA – Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa
- ESCHILO DE AIGHENTA AA – Mattia Chiavassa
- ESMERALDA BAIA AA – Maicol Dei
- ESTERINA AA – Enrico Bruschelli
- ESTRELLA OLIANESA AA – Francesco Pisanu
- ETOKAMURA AA – David Panti
- ETRINTA AA – Luca Francesconi
- EUSKALDI AA – Ilaria Mella
- FABULA AA – Martk Harris Getty
- FAGHE A BONU AA – Valentino Bussu
- FAMELICAMU AA – Alessandro Frosini
- FARAONE DE NULE AA – Carlo Giordano
- FEDOR AA – Valter Pusceddu
- FENOMENALE AA – Massimo Bonci
- FERRO NERO AA – Rosanna Bonelli
- FIGARO FIO AA – Mark Harris Getty
- FIGURINO RIU AA – Alessandro Cersosimo
- FILIPPO RIU AA – Matteo Simone
- FIZZAMIA AA – Stefano Vanni
- FLASC BALL AA – Pasqualino Mula
- FLICK AA – Michele Lorenzetti
- FORTZA PARIS AA – Giuseppe Di Vivo
- FRERE SOLEIL AA – Theodore William Thomas Westerman
- FUORI ROTTA AA – Jonatan Bartoletti
- FURIA TULESA AA – Alessia Soddu
- GALUSE’ BOY AA – Ilaria Bisconti
- GARDENIA AA – Annamaria Colosio
- GAUDIA A TUTTI AA – Michela Gori
- GHOST BOY AA – Francesco Scarparo
- GIA’ FUD’ORA AA – Caterina Saracini
- GIOIA PURA AA – Sandro Bencardino
- GIORDANO AA – Ildebrando Coneri
- GIORGETTO AA – Mark Harris Getty
- GOLDEN RIU AA – Matteo Del Cesta
- GRANDE AMORE AA – Mario Salis
- GRINGO MENDOZA AA – Mario Giacomino Brinchia
- INTREPIDUS AA – Luca Anselmi
- KING RIO AA – Ferruccio Valacchi
- MILADY BONDREAMER AA – Mattia Chiavassa
- MORESCO AA – Stefano Trochei
- OCEANO DA CLODIA AA – Augusto Posta
- SIR MARK AA – Mattia Chiavassa
- SUPERCHIOMA AA – Massimo Columbu
- TERRENERE FOLLIA AA – Francesca Vallone
- UNAMORE – Stefano Vanni
- VERANU – Alessandro Chiti
- VOLCAN DE BONORVA – Donatella Meucci
- VOLPINO – Franco Iannilli
- ZENTILES – Didier Pierre Ryelandt
- ZINIAS AA – Chiara Marchetti
- ZIO FRAC – Enrico Bruschelli
Di seguito l’elenco dei cavalli ammessi direttamente alla Tratta di lunedì 29 giugno.
CAVALLO – PROPRIETARIO
- ANDA E BOLA – Harry Arthur Louis Westerman
- BENITOS AA – Dario Colagè
- DIODORO AA – Ilaria Bisconti
- DIOSU DE CAMPEDA AA – Luciano Marri
- VISO D’ANGELO – Mark Harris Getty
Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa
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