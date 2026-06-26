Palio 2 luglio, l’elenco dei cavalli ammessi alle prove regolamentate e alla Tratta

Sono centouno i cavalli ammessi alle prove regolamentate di sabato 27 e domenica 28 giugno e cinque i cavalli ammessi direttamente alla Tratta di lunedì 29 giugno. Sono queste le decisioni della Commissione veterinaria del Palio dopo la tre giorni di visite effettuata presso la clinica del Ceppo a Monteresi in vista del Palio del 2 luglio 2026 e dopo la consultazione, non vincolante come recita il Regolamento per il Palio, con i Capitani delle Contrade che parteciperanno alla Carriera. Di seguito l’elenco dei cavalli che disputeranno le prove regolamentate di domani, sabato 27 giugno, e di domenica 28 giugno a partire dalle ore 5.30.

CAVALLO – PROPRIETARIO

ARES ELCE – Fabrizio Macucci ARESTETULESU – Mark Harris Getty BAGNOLO AA – Augusto Cerboni BAILA AA – Alberto Manenti BALDORIA AA – Adriano Muzzi BENITO BAIO AA - Riccardo Bindi BOLINA DA CLODIA AA – Alessio Bincoletto BOMBOLONE AA – Mario Savelli BONITAS AA – Didier Pierre Ryelandt BRIVIDO SARDO AA – Caterina Brandini CANARINU AA – Mark Harris Getty CASSIOX AA – Alessandro Neri CHIOSA VINCE AA – Duccio Ravenni CLEOFE AA – Leonardo Loddo COBALTO DA CLODIA AA – Alessandro Columbu COMANCIO AA – Federica Regnani COMPILATION AA – Federica Saracini CORINNE CLAR AA – Aurora Coneri DADA AA – Sandra Rossi DAREDEVIL AA – Marcello Roti DEDALO KING AA – Federica Canu DEMONI AA – Alessia Ara DIAMANTE GRIGIO AA – Paolo Giachetti DIAMANTE SAURO AA – Pietro Falchi DOCTOR DONALD AA – Nicola Giorgi DOLCECOMELANUTELLA AA – Camilla Marzi DOLLARO AA – Andrea Sanna DONNA ROSA AA – Rosanna Bonelli DONRODRIGO AA – Michele Seazzu DORINDA AA – Agnieszka Fiut DOROTEA DIMMONIA AA -Mark Harris Getty DREEHER AA – Andrea Pellegrini DUCE AA – Antonio Costantino Buzzi EBANO AA – Andrea Sanna EBERARDO AA – Theodore William Thomas Westerman ECCOLO AA – Diego Minucci ECTHELION AA – Giosuè Carboni ELLENICO AA – Lorenzo Maria Vincenti ELLY AA – Camilla Marzi EMIGRANTE AA – Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa ENNALZU AA – Nicolò Farnetani ENTU DE ERANU AA – Gianfranco Bitti ENTU DE P.ULPU AA – Antonio Siri EPIDEMICO AA – Samuele Sampieri ERACORONA AA – Costanza Pasquinuzzi ERAMUS AA - Maria Monni ERITREA AA – Stefano Bertoncini ERMINIO BAIO AA – Elena Patacchiola ERMOSA DE CAMPEDA AA – Jonatan Bartoletti EROS OROTELLESE AA – Luciano Marri ESCALUS AA – Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa ESCHILO DE AIGHENTA AA – Mattia Chiavassa ESMERALDA BAIA AA – Maicol Dei ESTERINA AA – Enrico Bruschelli ESTRELLA OLIANESA AA – Francesco Pisanu ETOKAMURA AA – David Panti ETRINTA AA – Luca Francesconi EUSKALDI AA – Ilaria Mella FABULA AA – Martk Harris Getty FAGHE A BONU AA – Valentino Bussu FAMELICAMU AA – Alessandro Frosini FARAONE DE NULE AA – Carlo Giordano FEDOR AA – Valter Pusceddu FENOMENALE AA – Massimo Bonci FERRO NERO AA – Rosanna Bonelli FIGARO FIO AA – Mark Harris Getty FIGURINO RIU AA – Alessandro Cersosimo FILIPPO RIU AA – Matteo Simone FIZZAMIA AA – Stefano Vanni FLASC BALL AA – Pasqualino Mula FLICK AA – Michele Lorenzetti FORTZA PARIS AA – Giuseppe Di Vivo FRERE SOLEIL AA – Theodore William Thomas Westerman FUORI ROTTA AA – Jonatan Bartoletti FURIA TULESA AA – Alessia Soddu GALUSE’ BOY AA – Ilaria Bisconti GARDENIA AA – Annamaria Colosio GAUDIA A TUTTI AA – Michela Gori GHOST BOY AA – Francesco Scarparo GIA’ FUD’ORA AA – Caterina Saracini GIOIA PURA AA – Sandro Bencardino GIORDANO AA – Ildebrando Coneri GIORGETTO AA – Mark Harris Getty GOLDEN RIU AA – Matteo Del Cesta GRANDE AMORE AA – Mario Salis GRINGO MENDOZA AA – Mario Giacomino Brinchia INTREPIDUS AA – Luca Anselmi KING RIO AA – Ferruccio Valacchi MILADY BONDREAMER AA – Mattia Chiavassa MORESCO AA – Stefano Trochei OCEANO DA CLODIA AA – Augusto Posta SIR MARK AA – Mattia Chiavassa SUPERCHIOMA AA – Massimo Columbu TERRENERE FOLLIA AA – Francesca Vallone UNAMORE – Stefano Vanni VERANU – Alessandro Chiti VOLCAN DE BONORVA – Donatella Meucci VOLPINO – Franco Iannilli ZENTILES – Didier Pierre Ryelandt ZINIAS AA – Chiara Marchetti ZIO FRAC – Enrico Bruschelli

Di seguito l’elenco dei cavalli ammessi direttamente alla Tratta di lunedì 29 giugno.

CAVALLO – PROPRIETARIO

ANDA E BOLA – Harry Arthur Louis Westerman BENITOS AA – Dario Colagè DIODORO AA – Ilaria Bisconti DIOSU DE CAMPEDA AA – Luciano Marri VISO D’ANGELO – Mark Harris Getty

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa

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