Pepenero lascia il centro storico di San Miniato: il ristorante si trasferirà in campagna

Dopo oltre vent’anni nel cuore del centro storico di San Miniato, il ristorante Pepenero si prepara a cambiare location. A comunicarlo è stato lo stesso titolare e chef, Gilberto Rossi, attraverso un lungo post pubblicato sui social, nel quale annuncia il trasferimento dell’attività in campagna a partire da gennaio 2027: "Sì, dopo 21 anni Pepenero va in campagna".

Una decisione che segna un passaggio importante per uno dei locali più conosciuti della città, diventato negli anni un punto di riferimento della ristorazione sanminiatese.

“Per il Pepenero è giunto il momento di iniziare una nuova sfida, trovare nuovi stimoli, nuove emozioni che speriamo di darvi e darci”, scrive Rossi nel messaggio condiviso online.

La nuova sede sarà all’interno di Sassa al Sole, struttura dove il gruppo collabora già da tempo nell’organizzazione di eventi e matrimoni. Il trasferimento, spiega Rossi, nasce dalla volontà di avvicinarsi maggiormente alla natura e di sviluppare un’idea di ristorazione più legata ai ritmi del territorio e alla qualità dell’esperienza.

"Abbiamo voglia di rimetterci in gioco, di tornare a più stretto contatto con la natura, rallentare i nostri ritmi con essa ed offrirvi una qualità ed attenzione sempre maggiore. La natura ci guiderà", si legge ancora nel post.

Nel messaggio non manca il ringraziamento alle famiglie che hanno accompagnato il percorso del locale in questi anni, così come un riferimento al legame con San Miniato, destinato comunque a proseguire attraverso l’attività di Tèra, che resterà nel centro storico.

“Vero, lasciare il centro ci dispiace, ma abbiamo bisogno di respirare aria nuova per poter creare e reinventarci in modo più completo, più vero”, scrive ancora Rossi, definendosi “un po’ pazzo, un po’ visionario e sognatore”.

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