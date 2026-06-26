Piazza Farinata degli Uberti ‘quinta scenica’ della grande Classica, il via con Opera Camion

Sarà ancora una volta piazza Farinata degli Uberti il cuore della stagione estiva dedicata alla musica classica, alla lirica e ai grandi eventi culturali di Empoli. La storica piazza cittadina si trasformerà in una grande “quinta scenica” a cielo aperto, pronta ad accogliere produzioni di rilievo nazionale tra sinfonica, opera e formazione orchestrale internazionale.

Il cartellone 2026 del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, affiancato per la prima volta da una produzione del Maggio Musicale Fiorentino, proporrà appuntamenti di forte richiamo, dalla monumentale Nona Sinfonia di Beethoven fino a “Il trovatore” di Giuseppe Verdi.

La Nona di Beethoven apre la stagione

Il primo appuntamento è in programma lunedì 29 giugno 2026 alle 21.15, quando oltre 120 artisti porteranno in scena la Sinfonia n. 9 in re minore op. 125 di Ludwig van Beethoven, una delle opere più celebri dell’intero repertorio sinfonico.

La produzione, realizzata dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni in coproduzione con l’associazione Il Contrappunto, rappresenta uno degli eventi centrali dell’estate culturale empolese.

Per la prima volta a Empoli arriva Opera Camion

La grande novità dell’edizione 2026 sarà l’arrivo di Opera Camion – Il Maggio in Piazza, progetto del Maggio Musicale Fiorentino promosso da Fondazione CR Firenze, inserito nel programma di “Uno spettacolo d’estate”.

L’appuntamento è fissato per giovedì 2 luglio 2026, a ingresso gratuito, con la rappresentazione integrale del “Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini.

Il camion-palcoscenico del Maggio si aprirà nel centro storico trasformandosi in un teatro itinerante completo di scene, luci, costumi, orchestra e interpreti. Un format pensato per avvicinare il pubblico all’opera lirica attraverso una dimensione popolare, inclusiva e accessibile.

“Gianni Schicchi” – cast e produzione

Opera in un atto di Giacomo Puccini, su libretto di Giovacchino Forzano, con nuovo allestimento del Maggio Musicale Fiorentino.

Ideazione: Fabio Cherstich e Gianluigi Toccafondo

Regia: Fabio Cherstich

Direttore: Pietro Mazzetti

Ensemble orchestrale e solisti: Accademia del Maggio Musicale Fiorentino

Interpreti

Gianni Schicchi: Luca Bruno

Luca Bruno Lauretta: Juana Shtrepi

Juana Shtrepi Zita: Ioanna Kykna

Ioanna Kykna Rinuccio: Francesco Lucii

Francesco Lucii Gherardo: Francesco Congiu

Francesco Congiu Nella: Suji Kwon

Suji Kwon Betto di Signa: Marco Guarino

Marco Guarino Simone: Huigang Liu

Huigang Liu Marco: Emil Mahjneh

Emil Mahjneh La Ciesca: Janetka Hosco

Performer e attrice: Maya Quattrini

Performer: Andrea Fantauzzi

Il gran finale con “Il trovatore”

A chiudere la stagione estiva sarà la decima edizione dell’Opera in Piazza, in programma venerdì 24 luglio 2026 alle 21, con “Il trovatore” di Giuseppe Verdi.

Tra le opere più celebri del compositore di Busseto, il melodramma verdiano tornerà a risuonare in piazza Farinata degli Uberti in una nuova produzione empolese che vedrà ancora protagonista l’Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto”, partner storico della manifestazione fin dalla prima edizione.

Sul podio salirà Damiano Tognetti, direttore e violinista già noto al pubblico empolese, mentre al cast si uniranno le voci del Laboratorio corale del Centro Busoni.

A settembre torna la European Youth Orchestra “Ferruccio Busoni”

L’estate musicale proseguirà anche a settembre con la terza edizione della European Youth Orchestra “Ferruccio Busoni”, progetto internazionale rivolto a giovani musicisti tra i 18 e i 27 anni provenienti dai Paesi dell’Unione Europea.

La residenza artistica si svolgerà a Empoli a partire dal 29 agosto, mentre il concerto finale è previsto per venerdì 4 settembre 2026 alle 21 nella Collegiata di Sant’Andrea, a ingresso gratuito.

Direzione e programma

Direttore: Sergio Alapont

Violino: Giorgio Abbadessa

In programma musiche di Händel, Busoni, Mendelssohn-Bartholdy e Beethoven.

Informazioni e biglietti

Per informazioni:

Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni

Piazza della Vittoria 16, Empoli

Tel. 0571 711122 – 373 7899915

Email: csmfb@centrobusoni.org

Biglietti disponibili presso:

Libreria Rinascita

Bonistalli Musica

piattaforma Eventbrite

Le dichiarazioni

L’assessore alla Cultura del Comune di Empoli, Matteo Bensi, ha dichiarato: “Per il primo anno ospitiamo quattro appuntamenti di classica in Piazza Farinata degli Uberti, uno diverso dall'altro ma tutti accomunati dall'altissima qualità delle produzioni artistiche. Lasciamoci sorprendere dalla bellezza dell'ascolto”.

Il presidente del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, Stefano Donati, ha aggiunto: “Anche quest’anno proponiamo alcuni appuntamenti di indubbia qualità e grande richiamo. Oltre alla decima edizione dell’Opera in Piazza con Il trovatore e alla terza edizione della sorprendente European Youth Orchestra ‘Ferruccio Busoni’, ci tengo a rimarcare l’esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven che, con la sua Ode alla Gioia, è un magnifico inno alla fratellanza e alla pace tra i popoli”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa