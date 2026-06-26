Prociv, rinnovata collaborazione Ferrovie-Metrocittà

Voto unanime del Consiglio Metropolitano per l'approvazione del rinnovo del Protocollo d'Intesa cinquennale tra il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e la Città Metropolitana di Firenze, per la reciproca collaborazione in materia di Protezione Civile, confermando una sinergia consolidata da oltre dieci anni e pienamente coerente con quanto previsto dal nuovo Codice della Protezione Civile. Ha illustrato la proposta di delibera Massimo Fratini, consigliere di maggioranza con delega alla Protezione Civile.

“La collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato – sottolinea Fratini - rappresenta un esempio concreto di integrazione tra istituzioni e soggetti che operano a servizio della collettività. Questo Protocollo consolida un rapporto che negli anni ha dimostrato efficacia e affidabilità nella gestione delle emergenze e nell'assistenza alla popolazione. La definizione di procedure condivise, il coinvolgimento del volontariato e l'investimento nelle attività formative ed esercitative rafforzano ulteriormente la capacità del nostro territorio di rispondere in modo tempestivo e coordinato alle situazioni di criticità».

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione tra le due istituzioni nelle attività di assistenza alla popolazione e ai viaggiatori in situazioni di emergenza, nonché nelle azioni di supporto che il Gruppo FS può garantire al sistema di Protezione Civile in caso di bisogno.

Sono tre i principali ambiti di intervento individuati: le emergenze ferroviarie, stradali e marittime che possono richiedere il supporto del sistema di Protezione Civile, le emergenze nelle quali si renda necessario l'impiego di risorse del Gruppo Fs, le attività di previsione e prevenzione finalizzate alla riduzione dei rischi e al miglioramento della capacità di risposta.

Particolare attenzione è dedicata alla definizione dei ruoli e delle responsabilità operative, alla condivisione delle risorse umane e strumentali disponibili e allo scambio tempestivo delle informazioni, elementi fondamentali per la gestione coordinata delle emergenze. I modelli di intervento sono organizzati secondo livelli progressivi di gravità, identificati dai codici verde, giallo e rosso.

Il Protocollo conferma inoltre il ruolo strategico del volontariato del Coordinamento Metropolitano di Protezione Civile, che negli ultimi anni ha garantito un contributo determinante nelle attività di assistenza alla popolazione e ai viaggiatori, anche attraverso la distribuzione di generi di prima necessità in collaborazione con il personale del Gruppo Fs.

L'intesa valorizza infine le attività di pianificazione, formazione ed esercitazione congiunta, considerate strumenti indispensabili per assicurare un sistema di risposta sempre più efficiente, coordinato e pronto ad affrontare le situazioni di emergenza a tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio.

“L’accordo di Città metropolitana di Firenze con Ferrovie dello Stato è importante e può diventare esempio virtuoso per tutte le città metropolitane - è il commento del consigliere Gianni Vinattieri per il gruppo Centrodestra e Civici per il Cambiamento - e lo sosterremo per i prossimi cinque anni. Attendiamo anche gli accordi attuativi perché è in quella fase che entreranno in gioco anche le partite finanziarie con le varie articolazioni del gruppo Fs”.

Così il consigliere Enrico Marchi, del gruppo Territori al centro “Parere favorevole al rinnovo del protocollo d’intesa tra Città Metropolitana di Firenze e Ferrovie dello Stato, esempio positivo di collaborazione nella gestione delle criticità che ha portato a conseguire risultati positivi in occasione di importanti eventi territoriali. Auspichiamo un ulteriore allargamento del coordinamento a livello nazionale per una efficace gestione delle emergenze”.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa