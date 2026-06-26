Via Conti, a otto mesi dal guasto Enel il Comune chiede risposte e tempi certi

Una pavimentazione appena riqualificata, frutto di un importante investimento pubblico, danneggiata da un guasto e ancora in attesa di essere ripristinata. È la situazione di via Conti, nel centro storico, sulla quale l'Amministrazione comunale torna a richiamare l'attenzione di Enel chiedendo un intervento tempestivo e una programmazione certa dei lavori.

"Da gennaio ad oggi abbiamo più volte sollecitato Enel affinché intervenisse per ripristinare la situazione e porre rimedio ai danni causati dal guasto verificatosi nell'ottobre 2025 – dichiarano il Sindaco Simone Giglioli e l'assessore ai lavori pubblici Marco Greco -. Ad oggi, però, non abbiamo ancora ricevuto indicazioni certe sulle tempistiche di avvio dei lavori di ripristino della pavimentazione".

Si tratta di un danno significativo per il Comune e per la cittadinanza, aggravato dal fatto che il guasto è avvenuto subito dopo un importante investimento pubblico per la riqualificazione della pavimentazione del centro storico. Un disagio che assume un peso ancora maggiore durante la stagione estiva, quando il centro è animato da eventi, iniziative e da una consistente presenza turistica.

"Con il passare dei mesi, anziché porre rimedio a quanto successo, la situazione è progressivamente peggiorata - continuano sindaco e assessore - con evidenti ripercussioni sul decoro urbano e sulla fruibilità dell'area. Per questo chiediamo ancora una volta a Enel di procedere quanto prima con gli interventi necessari, restituendo alla città una condizione di piena normalità".

"Dopo numerose richieste e sollecitazioni - concludono - riteniamo non più rinviabile un intervento risolutivo e tempi certi per il completamento delle opere di ripristino".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa