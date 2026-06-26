Arezzo saluta Sara Ceccantini: in mille al funerale in Duomo

Una folla di circa mille persone ha riempito la cattedrale di Arezzo per l'ultimo saluto a Sara Ceccantini, 39 anni, morta in un incidente stradale a Mykonos mentre si trovava in Grecia con alcune amiche per festeggiare un addio al nubilato. La cerimonia funebre è stata officiata dal parroco don Alvaro Bardelli, insieme a don Alessandro Tracchi, sacerdote con cui la donna aveva condiviso un percorso come catechista. In chiesa erano presenti i familiari, gli amici e il compagno, Luca Bugialli, con il quale Sara avrebbe dovuto sposarsi il 20 giugno. Tra i presenti anche Patrizio Bertelli, patron di Prada, che ha voluto stringersi ai familiari con un gesto personale di vicinanza e che si è occupato del rimpatrio della salma dalla Grecia. La 39enne lavorava in uno stabilimento di Prada a Terranuova Bracciolini.

La bara, coperta da fiori bianchi, riportava i nomi di Sara e del compagno, simbolo delle nozze che non hanno potuto celebrare. Durante l'omelia, don Tracchi ha ricordato la giovane come una persona capace di migliorare la vita di chi le stava acanto. A ottobre il compagno avrebbe organizzato una festa a sorpresa per i suoi 40 anni. Un pensiero commosso è stato rivolto anche alla loro bambina di tre anni, rimasta a casa durante la cerimonia.

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