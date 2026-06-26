Sette grandi appuntamenti per il 'Luglio Empolese'

Torna il Luglio Empolese e lo fa con 7 appuntamenti di grandi livello. Una rassegna, quella promossa dal Comune di Empoli con l'organizzazione a cura di Confesercenti Firenze, Associazione Centro Storico e Associazione Beat 15, che vuole unire le generazioni nel segno della grande musica, sia lirica che pop, e con tante occasioni dedicate al commercio locale.

Tutti gli eventi in cartellone saranno a ingresso libero e per luglio tutti i martedì (7, 14, 21, 28) e tutti i giovedì (2, 9, 16, 23, 30) sarà prevista l'apertura straordinaria dei negozi del Giro d'Empoli a partire dalle 21.

LUMINARIA E LA NOTTE BIANCA Durante la Notte Bianca di sabato 4 luglio le vie e le piazze del centro saranno 'accese' grazie a Luminaria Light Art: il Giro d'Empoli sarà illuminato per tutte le sere d'estate da nuove e bellissime installazioni, mentre sulle facciate dei palazzi di piazza Farinata degli Uberti e piazza della Vittoria saranno proiettate le forme stilizzate, creative e coloratissime dell'artista Camilla Falsini.

Parliamo di un'artista molto nota nel suo ambito: Falsini ha creato installazioni, grandi quadri, pitture murali o sculture per brand noti come Samsung, Zalando, Napapjiri, Lavazza, e ha collaborato con amministrazioni pubbliche come Torino, Roma, Napoli, Regione Sicilia. Le sue opere murali in esterno si trovano a Roma, Milano, Torino, Palermo, Napoli, Padova, Bormio, Brescia, Monza, Ravenna, Bologna, in Toscana, in Molise, nelle Marche, in Basilicata, a Viterbo.

Il programma della Notte Bianca prevede un raduno auto e moto d'epoca in piazza della Vittoria e un autoraduno sportivo su via Roma. Dalle 22.30 l'accensione delle luci di Luminaria Light Art Festival, djset di 90' Special e live music per le vie del centro con Variazioni Acustiche, Enrico Musica Italiana, Jazmine Duo e Vocal Essence

LE DICHIARAZIONI - Il sindaco Alessio Mantellassi ha introdotto la conferenza spiegando: "Sette appuntamenti per tutto luglio, cominciamo con l'Opera Camion e pochi giorni dopo con la Notte Bianca del Commercio per l'avvio dei saldi estivi e delle installazioni e proiezioni in centro; sempre per il commercio abbiamo le due serate dello Sbaracco, nel mezzo tanta buona musica per tutti i gusti, dagli anni '70 degli Abba Lovers agli anni '80 di Johnson Righeira, passando per le canzoni folk popolari dei Musici di Guccini e la ormai storica Noche Cubana. Tutte occasioni per stare insieme, divertirsi, trattenersi nel Giro, ritrovare la socialità e sostenere il commercio di vicinato". Il presidente di Confesercenti Empoli, Eros Condelli: "Siamo molto soddisfatti di poter vedere il ritorno del Luglio Empolese così ricco di eventi, passiamo a 7 eventi che raccontano la voglia di Empoli di mantenersi al centro delle iniziative del circondario. Il Comune di Empoli ha fatto e continua a fare un grandissimo lavoro di sostegno e rilancio del commercio locale, voglio sottolineare l'impegno di questa amministrazione nel mantenere l'impegno e la presenza nonostante le tante difficoltà del commercio locale che colpiscono ogni città italiana. Il programma è veramente ricco, si apre a tanti pubblici diversi, tutte le famiglie possono venire per passare una bella serata insieme fuori nelle strade del centro". Matteo Bensi, ha dichiarato: "Per la prima volta tutti i giovedì di luglio hanno degli appuntamenti musicali gratuiti, che vanno ad aggiungersi a una ricchissima offerta che la nostra città sta proponendo e che riscuote ancora un grande successo. Abbiamo Vernacolo al Torrione, I martedì di-Battiti che stanno per partire grazie al lavoro dell'assessora Valentina Torrini, le proposte pomeridiane della biblioteca 'Fucini', di Palazzo Leggenda e dei Musei di Empoli. Il 2 luglio parte questa stupenda iniziativa dell'Opera Camion con il sostegno della Fondazione Cr Firenze. Mancava solo l'ultimo tassello legato al centro storico e ringraziamo gli organizzatori che hanno dato la loro disponibilità per lavorare su questo cartellone ricco e che sostiene il commercio locale". L'assessore alla Cultura,, ha dichiarato: L'assessore al Commercio, Adolfo Bellucci, spiega: "Il Luglio Empolese, la tradizione dei martedì e dei giovedì del commercio, si rinnova anche quest'anno. Il Comune di Empoli si è preso l'impegno di raccogliere le sue forze assieme all'associazione Centro Storico per portare eventi gratuiti nelle calde sere d'estate. Con il dialogo e concordando i vari aspetti siamo riusciti a ottenere un cartellone veramente vasto che ha però l'unico obiettivo di popolare il centro storico. Ringrazio i commercianti che si sono resi disponibili nel mantenere le aperture serali non solo nei giovedì degli eventi ma anche nei martedì. Ogni occasione è buona per visitare Empoli". L'artista Camilla Falsini, ideatrice delle proiezioni luminose di Luminaria Light Art: "Per questo progetto ho immaginato una città che si sovrappone a quella reale: una dimensione invisibile durante il giorno che emerge con la notte, fatta di colori e immaginazione. Mi interessava raccontare una Empoli alternativa, capace di rivelare una propria identità nascosta e di trasformare gli spazi quotidiani in luoghi di meraviglia. Spero che la mia opera riesca a dialogare con chi le attraverserà ogni sera e diventi parte del paesaggio e della vita della comunità. Desidero infine ringraziare gli organizzatori del festival, il Comune di Empoli e Street Levels Gallery per aver reso possibile la realizzazione di questo progetto". IL PROGRAMMA



Giovedì 2 luglio, alle 21:30 - Piazza Farinata degli Uberti

Gianni Schicchi - Opera Camion (iniziativa di Fondazione Cr Firenze)

La rassegna si apre con un prestigioso progetto itinerante del Maggio Musicale Fiorentino. Il capolavoro di Giacomo Puccini viene portato in piazza grazie a un innovativo auto-articolato che si trasforma in palcoscenico lirico all'aperto. Sabato 4 luglio, dalle 20 - Centro Storico

Notte Bianca del Commercio & Luminaria Light Art Festival

Una maratona di shopping, animazione e tanta musica che accenderà le vie del "Giro d'Empoli" fin dalle prime ore della sera. In occasione dell'evento saranno inaugurate le installazioni luminose di Luminaria nelle vie del centro storico e le proiezioni luminose in piazza Farinata degli Uberti e piazza della Vittoria a cura di Camilla Falsini. Dj set a tema anni '90 ed esibizioni dal vivo dalle 22.30. Allestiti auto e motoraduni in piazza della Vittoria e via Roma. Giovedì 9 luglio alle 21 - Piazza Farinata degli Uberti

Abba Lover - Tribute to ABBA

Un viaggio nel pop internazionale con uno show interamente dedicato ai più grandi successi della leggendaria band svedese. Impossibile non cantare e ballare queste hit straconosciute.

Giovedì 16 luglio, alle 21 - Piazza della Vittoria

Johnson Righeira

Il palcoscenico si sposta in Piazza della Vittoria per una serata all'insegna delle hit iconiche degli anni '80 che hanno fatto la storia della musica leggera italiana: L'estate sta finendo, Vamos a la Playa e tante altre.

Giovedì 23 luglio, alle 21 - Piazza Farinata degli Uberti

I Musici di Francesco Guccini

Flaco Biondini, Vince Tempera, Antonio Marangolo e Giacomo Marzi ripercorrono 60 anni di storia con le composizioni più note del Maestro Guccini: Il vecchio e il bambino, La locomotiva, Autogrill, L'Avvelenata, Auschwitz, Dio è morto, fino ad arrivare a brani come Noi non ci saremo, Canzone per un‘amica, Vedi cara e Cyrano.

Martedì 28 luglio, dalle 21 - Centro Storico

Empolissima by Night & Lo Sbaracco



La celebre fiera empolese con decine di banchi si veste in versione notturna, accompagnata dalle imperdibili occasioni del tradizionale "Sbaracco" dei commercianti locali. Una serata a tutto shopping

Giovedì 30 luglio, dalle 21 - Centro Storico

Noche Cubana & Lo Sbaracco



Gran finale dell'iniziativa con i ritmi caraibici che animeranno il centro su vari palchi, mentre i negozi del Giro rimarranno aperti con le occasioni dell'ultimo minuto dello "Sbaracco". Gran finale dell'iniziativa con i ritmi caraibici che animeranno il centro su vari palchi, mentre i negozi del Giro rimarranno aperti con le occasioni dell'ultimo minuto dello "Sbaracco".

PARTNER - Main partner ChiantiBanca e Generali Empoli Ramacciotti, sponsor Gruppo GMG SpA, Zignago Vetro, Brogi & Collitorti, Irplast, Gruppo Scotti, Timenet, FCD Eventi e la Misericordia di Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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