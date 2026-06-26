'Stella Rossa': dal 1 al 5 Luglio torna alla SMS di Rifredi il festival di Arci Firenze

Dal 1 al 5 luglio torna a Firenze Stella Rossa Fest, il festival di Arci Firenze che anche in questa sua VIII edizione si svolgerà negli spazi all'aperto della SMS di Rifredi. Sarà di nuovo la storica Casa del Popolo di Via Vittorio Emanuele II, a due passi da Piazza Dalmazia, ad ospitare nel suo ampio spazio verde la festa del comitato fiorentino di Arci, che per cinque giorni vedrà impegnati circa 200 volontari e volontarie per realizzare un'edizione fatta di concerti, dj set, talk, cene, laboratori e spazi per i più piccoli.

"Stella Rossa è un festival che dimostra quanto la cultura possa essere uno straordinario strumento di incontro, partecipazione e crescita collettiva - ha detto l'assessore alla cultura del Comune di Firenze Giovanni Bettarini - In un luogo simbolico come la SMS di Rifredi prende vita un programma ricco e trasversale, capace di unire musica, dibattiti, fumetto, laboratori e socialità, coinvolgendo pubblici di tutte le età. È questa l'idea di cultura che vogliamo sostenere: aperta, accessibile, radicata nei quartieri e capace di creare relazioni. Il grande lavoro delle volontarie e dei volontari di Arci rende possibile ogni anno un appuntamento che arricchisce l'Estate Fiorentina e conferma Firenze come una città dove la cultura è anche partecipazione, comunità e cittadinanza attiva".

“Tra pochi giorni inaugureremo l'ottava edizione della Stella Rossa fest, contenti di rinnovare la nostra presenza nei giardini dell'SMS di Rifredi con la volontà di portare cultura, laboratori, momenti di riflessione e di festa al quartiere e alla città - spiega la Presidente di Arci Firenze Marzia Frediani - Quest'anno struttureremo al meglio il secondo palco e, grazie al percorso partecipativo realizzato negli ultimi mesi, speriamo di essere ancora più vicini agli interessi e alle passioni dei più giovani. Un ringraziamento dovuto ma che è sempre un piacere esplicitare va alle volontarie e ai volontari che rendono i giorni della festa non solo possibili ma anche bellissimi".

MUSICA LIVE – La Stella Rossa Fest 2026 si aprirà Mercoledì 1 Luglio, con il concerto dei Nobraino. A 20 anni dal primo disco ufficiale "The Best Of" e nel trentennale dalla nascita della band, "più antica dell'indie italiano", i Nobraino arrivano alla Stella Rossa con il loro Best on Summer Tour. Una notte per raccogliere venti (ma appunto forse anche trenta) anni di concerti incendiari, aneddoti da tour, infinite cadute e risalite che ne fanno i veri underdog della scena musicale italiana. Il concerto partirà alle ore 22.00, ad ingresso gratuito come tutte le attività della festa. A seguire la serata sarà conclusa dal Dj set con La Freddy LRG.

Giovedì 2 Luglio sul palco della Stella Rossa arriva un doppio live coi fiocchi: in apertura si esibiranno in duo Lazy Lazarus, tra i progetti più interessanti nati in città negli ultimi anni. Poi, da Milano, arrivano finalmente gli Studio Murena. Capostipiti di un sound incredibile che unisce il jazz più puro all'elettronica, trovando nel rap la propria taglientissima narrazione, porteranno sul palco della Stella Rossa, in un mix di sound e visuals, il nuovo tour "Jazzhighlanders Summer 2k26". La serata si chiude con una sorpresa, il dj set di Sathya!

Venerdì 3 Luglio Luglio altri due artisti sul palco. Ad aprire la serata Apollineo, giovanissimo progetto musicale nato tra le strade di Firenze e sviluppatosi in una sorta di "cantautorato molesto" dall'anima fortemente sociale. Il main event della serata sarà affidato ai Cassandra, tre ragazzi cresciuti tra le strade di Firenze, Matteo Ravazzi (voce), Francesco Ravazzi (chitarra) e Giovanni Sarti (batteria), che tornano a casa per travolgerci con il loro manifesto generazionale. Quello dei Cassandra è un sound unico, battezzato da loro stessi "dirty pop": canzoni pop viscerali e nude, masticabili da tutti ma incendiate da una sana e ruvida attitudine rock e da testi dritti al cuore che raccontano storie di vita reale. Il Dj set conclusivo sarà affidato a Viola Valery.

Sabato 4 Luglio sarà la volta degli /handlogic. Se cercate la definizione di "eccellenza cinematografica applicata alla musica", la risposta sono loro. Nati a Firenze ma con il cuore e le orecchie da sempre rivolti oltreoceano, gli /handlogic sono una delle realtà più affascinanti, eleganti e premiate della scena alternativa italiana (già vincitori del prestigioso Rock Contest di Controradio). La serata si chiuderà in bellezza con la selezione musicale di Rumy Gyal e Olivia del Collettivo More Amore di Bologna.

Domenica 5 Luglio per il gran finale il cortile dell’SMS Rifredi ospita Flavio Giurato, mostro sacro del cantautorato e della musica indipendente italiana. Una data eccezionale, nata dalla collaborazione tra ARCI Firenze e La Chute, l'associazione che da anni porta in città il meglio del cantautorato colto, obliquo e fuori dagli schemi. Romano, classe '49, è il segreto meglio custodito della canzone d'autore italiana. Autore di capolavori immortali e introvabili come "Il Tuffatore" (1982) – inserito tra i 100 dischi italiani più importanti di sempre da Rolling Stone – e "Il manuale del cantautore", Giurato ha sempre rifiutato le logiche del mainstream e dell'industria. Vederlo dal vivo è un'esperienza rara e totalizzante, un rito laico a cui ogni amante della vera musica deve partecipare almeno una volta nella vita.

TALK – Come sempre Stella Rossa ospiterà all'interno del suo programma un momento di dibattito e riflessione su alcuni dei temi centrali che caratterizzano l'impegno dell'Arci. Si partirà il Mercoledì 1 Luglio alle 18:30 con Complotti: come la diffidenza è diventata teoria politica. Gli ospiti saranno Jacopo Di Miceli, saggista, curatore dell'”Osservatorio sul complottismo” e autore di saggi e manuali dedicati all’analisi, decostruzione e storia delle teorie cospirazioniste e Leonardo Bianchi, giornalista e saggista italiano che ha incentrato gran parte del suo lavoro recente sullo studio e l’analisi delle teorie della cospirazione; autore del saggio “Complotti! Da QAnon alla pandemia, cronache dal mondo capovolto”, poi diventato podcast per Internazionale. Modera Daniele Bianchini, direttore di Novaradio.

Il giorno successivo, Giovedì 2 Luglio, sempre dalle 18:30 verrà prima presentata la mostra “Legami che connettono il mondo” e a seguire il Talk a cura di “Lungarno” con Lori Lako (artista), Anabely Canari (Associazione ASIRI), Valentina Geraci (ARCI Firenze), Catherine Perez (I Partecipate). Un momento di confronto sul tema del racconto autobiografico come esperienza di partecipazione civica.

Venerdì 3 Luglio si torna a parlare di Palestina con il talk “Palestina, un popolo meraviglioso tra solidarietà e diritto internazionale”. Ne parleranno Micaela Frulli (Docente di Diritto Internazionale, Università di Firenze), Raffaele Oriani (giornalista e saggista, autore di plurimi libri su Gaza), Hassan Selmi (giornalista, fotografo, videomaker palestinese), Marcella Brancaforte (illustratrice e artista). Coordinerà gli interventi Riccardo Pinzauti di Novaradio.

Sabato 4 Luglio si parlerà di Intelligenza artificiale e società del futuro, un’indagine multidimensionale sulle traiettorie dell’agire umano: dai nuovi paradigmi dell’evoluzione antropologica ai modelli di governance e controllo sociale, fino alla ridefinizione strutturale delle dinamiche occupazionali e del valore del lavoro nell’era dell’automazione intelligente. Con Francesco d’Isia e Andrea Piazzoli. Modera il dibattito Martina Agnoletti (Novaradio).

La Domenica come da tradizione sarà dedicata al talk organizzato nell'ambito del Bliff Fest, ovvero il mini festival del fumetto della Stella Rossa. Il talk di quest'anno (alle 18:30) sarà “Fumetti dal mondo in fiamme”. In un contesto di dilagante espansione dei conflitti, il fumetto torna a essere un mezzo potente per raccontare le pagine più drammatiche della storia contemporanea. Ne parliamo con: Luca Ralli autore di “Io sono El Uali. Il vento della rivolta saharaui” e Damiano Gallinaro, antropologo con focus sui Balcani ed esperto di fumetti. Modera: Davide Morena di Bliff.

A seguire ci sarà invece un talk che a partire dal fumetto “Figli della Foresta” e da un’introduzione sulla storia di Makunka e Tukuba, proverà a creare una breve storia a fumetti sul tema dello sradicamento. Ne parliamo con Igiaba Scego e Chiara Abastanotti. A seguire le autrici presentano il fumetto dialogando con Shannice Alogaga di The Recovery Plan. Evento in collaborazione con Un’altra luna, festival dedicato a narrazioni rinnovate di persone e culture di origine africana.

IL FESTIVAL DEL FUMETTO – Come appena citato, sarà confermato per il suo quinto anno all’interno di Stella Rossa anche “BLIFFest” lo speciale “festival del fumetto indipendente” organizzato da BLIFF!, la Biblioteca del Libro Illustrato e del Fumetto di Firenze. Nell'area del fumetto, circondati dai murales dell'SMS di Rifredi, si troveranno quest'anno banchetti autogestiti, presentazioni di libri (anche in diretta su Novaradio!) e tanti laboratori per i più piccoli che animeranno gli ultimi tre giorni del Festival da Venerdì a Domenica.

I LABORATORI PER I PICCOLI – Dopo il grande successo delle passate edizioni, confermatissimo lo spazio della Stella Rossa Fest dedicato a giovani e bambine. Dall'1 al 5 luglio, dalle 16:00 alle 18:30, laboratori, workshops e attività gratuite di ogni tipo per tutti gusti e le età! L'area della “Stellina Rossa” sarà animata da laboratori di assemblaggio e composizione con il legno per bambine da 1 a 3 anni, Picture book, ovvero come si crea un libro illustrato, laboratorio aperto a tutti, grandi e piccoli alla scoperta degli scacchi, il Fumettificio con Bliff, sessioni di gioco da tavolo e di ruolo.

ALTRI SPETTACOLI – L'area talk quest'anno vivrà anche un suo secondo momento di attività, con spettacoli di Poetry slam e Open Mic, che di fatto aumenteranno la proposta culturale di un festa già ricca di eventi.

IL RISTORANTE - Anche quest’anno, durante i 5 giorni del festival, sarà attivo lo spazio A CASA DEL POPOLO, la Sagra dei Circoli Arci: il ristorante curato dai volontari e dalle volontarie dei Circoli Arci di Firenze e provincia. Ogni sera della Stella Rossa Fest sarà infatti possibile fermarsi a mangiare, a prezzi popolari, con i menù tradizionali del nostro territorio, orgogliosamente conservati e tramandati nei decenni dalle brigate culinarie dei Circoli Arci fiorentini. Lo spazio ristorante sarà aperto tutte le sere e non è prevista la prenotazione. I Circoli che quest'anno saranno impegnati in cucina che si alterneranno ogni sera saranno la SMS Peretola, l'Associazione Enogastronomica Cucinorum e l'Associazione dei Senegalesi di Firenze, il Circolo di Quinto Basso, il Circolo Arci Rinascita di Campi Bisenzio, il Circolo Arci Bruno Baldini di Barberino di Mugello e la Casa del Popolo di Impruneta. Ogni sera una proposta onnivora e una vegetariana.

NOVARADIO - La radio comunitaria di Arci Firenze avrà come da tradizione della Festa un suo spazio all'interno della Stella Rossa e trasmetterà in diretta ogni giorno dalle 17:00 in poi con la sua redazione, i suoi volontari e volontarie e le sue trasmissioni, dando spazio agli ospiti della festa oltre ad animare i pre-concerti con le sue selezioni.

MERCATINO – Anche quest'anno ci sarà un'area mercato che animerà l'area verde dell'SMS di Rifredi, con libreria, shop arci e spazi per associazioni e collettivi.

Alla festa ci si arriva senza l'auto – Si raggiunge l'SMS di Rifredi in 10 minuti a piedi dalla Stazione FS Firenze Rifredi. In Tramvia con la Linea T1 Leonardo: fermata "Vittorio Emanuele II" in direzione Careggi - fermata "Dalmazia" in direzione Villa Costanza.

Stella Rossa fest è un festival organizzato da Arci Firenze, inserito nel cartellone Estate Fiorentina 2026.

Partners: Energiachiara / Unipol / Assicoop Toscana spa / Sammontana

Media partner: Novaradio

Idea grafica: JAH di Militanza Grafica

Informazioni: www.arcifirenze.it

Fonte: Ufficio Stampa

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