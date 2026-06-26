Sterpaglie in fiamme all'uscita di Cascina della Fipili

Un incendio è avvenuto a Cascina all'uscita della Firenze-Pisa-Livorno. Sono andate in fiamme alcune sterpaglie e il rogo si è visto anche dalla superstrada.

I fatti sono avvenuti verso le 14.30 di oggi, venerdì 26 giugno. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco che ha prontamente estinto le fiamme evitando che l’incendio si propagasse nell’area adiacente.

Il personale ha messo in sicurezza i luoghi dell'intervento, la superficie bruciata è di circa cento metri quadrati. Le cause sono in corso di accertamento.

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