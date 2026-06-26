Orgoglio empolese ai Mondiali di Subbuteo: Lorenzo Sani convocato in Nazionale

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Già campione europeo a squadre, l'empolese Sani sarà nella selezione under 16 a Parigi

La Nazionale di Calcio Italiana non va ai mondiali, quella di Subbuteo sì e lo fa con un pezzo di Empoli, che andrà alla coppa del mondo con la selezione Under 16.

Dopo una stagione di alto livello e piena di soddisfazioni e vittorie, l’empolese doc Lorenzo Sani festeggia la convocazione ai Mondiali di Subbuteo che si svolgeranno a settembre a Parigi.

Per Lorenzo Sani, Campione Europeo a Squadre, è il secondo Mondiale a cui partecipa. Milita nel Subbuteo Club Sombrero, è stato scelto in azzurro dal ct Stefano Capossela.

"Un gruppo di grande talento e prospettiva, pronto a difendere i colori azzurri con qualità, determinazione e spirito di squadra" si legge nella nota delle convocazioni.


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