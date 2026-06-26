Tenta di rapinare un coetaneo con una pistola: denunciato un 15enne

Un 15enne italiano è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Firenze per tentata rapina aggravata ai danni di un 14enne, avvenuta il 6 giugno scorso all'interno del Parco dell'Oliveta a Sesto Fiorentino. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo avrebbe avvicinato la vittima mentre si trovava con alcuni amici, convincendola a spostarsi in una zona appartata del parco e, una volta isolato, l'avrebbe minacciata chiedendole denaro e mostrando verosimilmente una pistola giocattolo. Dopo aver tentato anche di farsi consegnare il telefono del 14enne per verificare la presenza di soldi, si sarebbe poi allontanato senza ottenere nulla. Le indagini del Commissariato di Polizia di Sesto Fiorentino hanno consentito di identificare il presunto autore, rintracciato nella propria abitazione e denunciato all'Autorità giudiziaria.

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