Torna 'Cinema sotto le Stelle': il grande schermo illumina l'estate nelle frazioni di San Miniato

Anche quest'anno l'estate di San Miniato si apre con il ritorno di Cinema sotto le Stelle, la tradizionale rassegna itinerante di cinema all'aperto che, nei mesi di luglio e agosto, porterà il grande schermo in quattordici località del territorio comunale.

L'iniziativa, organizzata da Arci Zona Cuoio con il sostegno del Comune di San Miniato, è pensata per coinvolgere un pubblico di tutte le età: commedie italiane e internazionali, film d'animazione per bambini e famiglie, grandi classici e pellicole di recente uscita. Tutte le proiezioni inizieranno alle 21.15 e sono ad ingresso gratuito.

"Cinema sotto le Stelle è un'iniziativa ormai consolidata e molto apprezzata, capace di raggiungere in modo capillare le frazioni del nostro territorio – dichiara l'assessore alla cultura Matteo Squicciarini –. Portare il cinema nei luoghi della quotidianità significa offrire occasioni di cultura, incontro e socialità, valorizzando gli spazi pubblici e creando momenti di aggregazione aperti a tutta la cittadinanza".

Anche quest'anno il cartellone si arricchisce della collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Comune di San Miniato, che propone due appuntamenti dedicati ai temi della parità di genere e dei diritti, attraverso la proiezione dei film La battaglia dei sessi e Women Talking – Il diritto di scegliere.

"Siamo felici di rinnovare questa collaborazione – prosegue l'assessora alle pari opportunità Elena Maggiorelli– perché il cinema rappresenta uno strumento prezioso per affrontare temi di grande attualità e stimolare la riflessione".

Il calendario prenderà il via mercoledì 1 luglio al Circolo Arci "C. Pannocchia" di Ponte a Egola con La battaglia dei sessi, appuntamento realizzato in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Comune di San Miniato. Seguiranno domenica 5 luglio a Isola 30 notti con il mio ex, mercoledì 8 luglio a Ponte a Elsa Il robot selvaggio, domenica 12 luglio a Corazzano Il ciclone, mercoledì 15 luglio al Circolo Arci di Molino d'Egola Un altro Ferragosto, domenica 19 luglio a San Romano (località Casotti) C'era una volta mia madre, domenica 26 luglio a Balconevisi Mixed by Erry e mercoledì 29 luglio a Stibbio Dj Ahmet. Nel mese di agosto la rassegna proseguirà domenica 2 alla Serra con La riunione di condominio, martedì 4 a San Miniato Basso con Stand by Me – Ricordo di un'estate, mercoledì 5 a La Catena con Women Talking – Il diritto di scegliere, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Comune di San Miniato, domenica 9 a La Scala con L'orchestra stonata, venerdì 14 in piazza Buonaparte a San Miniato con Finché c'è guerra c'è speranza e domenica 23 agosto a Roffia con Dragon Trainer, proiezione realizzata con il contributo dell'Associazione "I Festaioli di Roffia". Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.15 e saranno a ingresso gratuito.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

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