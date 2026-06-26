Torna 'Il Sindaco in Diretta' su Radio Lady: Mantellassi fa il punto su estate empolese, sicurezza urbana e piazza Matteotti

Torna Il Sindaco in Diretta, la rubrica di approfondimento di Radio Lady, con ospite il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, per fare il punto sui lavori delle opere pubbliche e sugli eventi in programma in città e nelle frazioni. Durante la puntata si è parlato dei progetti dell'estate empolese, degli spettacoli e delle iniziative che accompagneranno questa stagione, oltre agli interventi per la sicurezza urbana e alla riqualificazione di piazza Matteotti.

L'intervista su Radio Lady

L'estate empolese

Un ricco programma attraverserà molti luoghi della città, dal centro storico alle frazioni. Con Uno Spettacolo d'Estate sono in programma oltre 100 appuntamenti tra musica, teatro, feste, sagre e cultura. "Il nome è quello che gli abbiamo dato lo scorso anno - ha detto Mantellassi - e gli daremo continuità anche per i prossimi anni". Gli spettacoli sono già partiti e hanno coinvolto Empoli e le sue frazioni. "Poi c'è tutta la parte del centro con il Luglio Empolese - prosegue Mantellassi -. Ritorna con i martedì di apertura dei negozi, ma per i giovedì abbiamo in mente un Luglio Empolese completamente rinnovato: il 4 luglio, con la Notte del Commercio, accenderemo le luminarie con le proiezioni in centro e l'illuminazione estiva. Il 2 luglio cominceremo con il Maggio Musicale in piazza, con Gianni Schicchi di Puccini; il 9 luglio gli Abba Lovers in piazza Farinata degli Uberti; il 16 luglio i Righeira in piazza della Vittoria; il 23 luglio ancora in piazza Farinata con un omaggio a Puccini e il 30 luglio chiuderemo con la Notte Cubana. Il 28 luglio ci sarà anche Empolissima". Un luglio "pompato", come lo ha definito Mantellassi, tra spettacoli, jazz e molto altro.

Beat Festival

L'estate si chiuderà con il festival della musica empolese, ormai diventato un appuntamento fisso. "Abbiamo presentato ieri il Beat Festival di quest'anno - ha detto Mantellassi -. Dieci giorni di musica ed eventi, con un programma pensato per tutte le età, dai giovanissimi al pubblico più adulto". Tra gli ospiti figurano nomi in grado di accontentare tutte le generazioni, da Edoardo Bennato a SAIF e molti altri. Per i più giovani è previsto anche un appuntamento dedicato al K-pop, in programma il 2 settembre. Spazio anche agli spettacoli non musicali con il comico toscano Giorgio Panariello.

"Ci saranno anche altri spazi gratuiti con dj set, musica e la fiera del disco. Ci sarà, come di consueto, anche la parte dedicata al cibo e alla possibilità di stare insieme al fresco".

Quest'anno il Beat è diventato festival di interesse metropolitano. Come spiega il primo cittadino, il sostegno della Città Metropolitana c'è sempre stato, ma da quest'anno è arrivato anche il riconoscimento ufficiale. "Se ci guardiamo intorno non ci sono così tanti festival di questa portata".

Il Beat sarà l'evento conclusivo dell'estate empolese. L'appuntamento è dal 27 agosto al 6 settembre.

"L'estate chiude con il Beat, ma in realtà ci sarà anche Contè.sto Festival il 17, 18 e 19 settembre. Una pausa, poi a ottobre e novembre si parte con il Natale", ha detto Mantellassi, spiegando che "tutto questo lo facciamo per far tornare le persone a vivere le piazze e i centri storici".

Sicurezza urbana

Sul tema della sicurezza urbana, Mantellassi ha illustrato una serie di interventi volti a rafforzare il controllo del territorio e migliorare la vivibilità degli spazi pubblici. "

Avevamo partecipato a un bando del Ministero dell'Interno con un progetto di estensione del sistema di videosorveglianza. Il progetto nasce per il centro storico, poi è stato allargato a diverse piazze e ora arriva fino a piazza Matteotti, Mariambini, piazza Don Minzoni e viale Buozzi. Con questo nuovo progetto vogliamo estenderlo alla zona della ferrovia e di Porta Pisana. Abbiamo vinto il bando e inizieremo a installare queste nuove 26 postazioni di telecamere".

Mantellassi ha precisato che le telecamere saranno installate in particolare in viale IV Novembre, "su richiesta del quartiere di Cascine", lungo tutta via dei Cappuccini fino alla punta di via Vico, in un tratto di via Ponzano e nel parcheggio in via Vico, in via Cantino Cantini e nel parcheggio dietro la stazione. Saranno inoltre interessate via del Papa, via Lavagnini e via della Noce fino a piazza Pulidori.

"Su via Cantino Cantini - aggiunge Mantellassi - faremo anche un intervento sul parcheggio, che in questo momento ha delle aiuole che non hanno una grande funzione. Le trasformeremo in un allargamento del marciapiede e in una nuova area verde, migliorando la fruibilità per chi parcheggia. Inoltre abbiamo attivato il presidio rafforzato della polizia municipale non solo alla stazione, ma anche su via Cantino Cantini, dove da diversi mesi vengono effettuati interventi con l'unità cinofila e gli agenti. Lo stesso avviene in piazza Pulidori, con un supporto particolare all'uscita della scuola della Santissima Annunziata in via Chiara. Sono interventi che ci consentono non solo di lavorare sulla sicurezza - commenta il primo cittadino - ma anche di ribadire che le piazze non vanno lasciate a sé stesse, bensì presidiate".

I lavori per l'installazione delle telecamere sono iniziati il 25 giugno.

Per il tratto di via Giuseppe del Papa, via Lavagnini e la zona di Porta Pisana è stato inoltre realizzato un intervento di potenziamento dell'illuminazione.

"Stiamo per approvare il progetto esecutivo di rifacimento dell'area di Porta Pisana, che si trasformerà anche con il rifacimento di piazzetta Garibaldi".

Piazza Matteotti

Si è parlato anche del progetto di riqualificazione di piazza Matteotti. "Siamo a buon punto - ha detto Mantellassi -. Il percorso è stato impegnativo. Sono 12mila metri quadrati di piazza, è molto grande. Ad oggi ci sono circa 8mila metri quadrati di area verde. Abbiamo portato avanti il progetto condividendolo con la Soprintendenza e presentandolo alla cittadinanza. In questi giorni è arrivato il parere positivo della Soprintendenza, recependo le modifiche che ci erano state chieste. Stiamo per approvare il progetto esecutivo e nel mese di luglio partirà la gara per assegnare i lavori".

Un'opera importante che porterà gli attuali 8mila metri quadrati di verde a 11mila.

"Gli alberi rimarranno tutti - rassicura Mantellassi -. Verrà fatto un intervento di sistemazione del circuito interno, con il rifacimento del verde e l'eliminazione degli scalini per migliorare l'accessibilità. Saranno rifatti gli arredi urbani, l'illuminazione verrà potenziata, aumenteremo da 9 a 20 le telecamere, la pavimentazione sarà ricoperta con un materiale permeabile e sarà realizzato un gioco d'acqua centrale. Faremo due nuove aree giochi, installeremo un fontanello d'acqua pubblica, un bagno pubblico e un punto caffè. Una piazza che si mantiene nella sua forma ma si apre alla cittadinanza, recuperando l'antica configurazione del 1954, con una struttura a croce, eliminando i vialetti inutilizzati e valorizzando l'area verde".

I lavori dureranno oltre un anno.