Trovato cucciolo senza microchip a Livorno: si cerca il proprietario

Un cucciolo di Rottweiler di circa quattro mesi, nero e tigrato, privo di microchip è stato trovato mercoledì 24 giugno in via Paoli. Il cane è stato portato al canile municipale "La Cuccia nel Bosco", in via del Vallin Buio 2. Per informazioni o riconoscimento, è possibile contattare l'Ufficio Tutela Animali ai numeri: 0586 820351-353 (cell 3336115042).
Fonte: Comune di Livorno
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