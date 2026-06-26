Turismo, accordo con l’Università per analizzare i flussi

Scuola e Università Pisa
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Assessore Pesciatini: "Investiamo nella ricerca per programmare politiche sempre più efficaci"

Il Comune di Pisa investe nella ricerca per rafforzare gli strumenti di analisi e programmazione delle politiche turistiche. La Giunta comunale ha approvato una convenzione con il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa che prevede il finanziamento di una borsa di ricerca dedicata all'analisi del settore turistico cittadino. L'attività sarà finalizzata allo studio dei flussi turistici e delle dinamiche di fruizione della città, utilizzando e sviluppando gli strumenti di raccolta e analisi dei dati già sviluppati dal Comune.

Negli ultimi anni l’ssessorato al turismo ha infatti realizzato, grazie a un finanziamento del Ministero del Turismo, un Sistema Informativo di Destinazione, una piattaforma che integra informazioni provenienti da diverse fonti e consente di monitorare in maniera coordinata i flussi turistici, gli accessi ai musei civici e ai principali attrattori, le strutture ricettive e altri indicatori strategici. Un patrimonio informativo che sarà ulteriormente valorizzato attraverso il lavoro di ricerca.

«Questa collaborazione - dichiara l'assessore al turismo Paolo Pesciatini - rappresenta un ulteriore tassello del percorso che stiamo portando avanti per migliorare la programmazione delle politiche turistiche della città, partendo dalla conoscenza dei fenomeni e dalla necessità di interpretarli attraverso i dati. Oggi non è più sufficiente contare i visitatori: occorre comprenderne i comportamenti, analizzare le modalità di fruizione della città, valutare l'impatto delle iniziative culturali e degli eventi e trasformare queste informazioni in strumenti concreti a supporto delle decisioni. La ricerca consentirà di valorizzare ulteriormente il patrimonio di dati che il Comune ha costruito in questi anni con il Sistema Informativo di Destinazione, mettendo a disposizione analisi che saranno fondamentali per programmare politiche sempre più efficaci. È un investimento nella qualità della pianificazione e della gestione del turismo a Pisa e un esempio concreto di come la collaborazione tra amministrazione pubblica e Università possa produrre conoscenza utile al territorio, città e litorale, rafforzando al tempo stesso il percorso della Destination Management Organization (DMO) verso un modello di sviluppo turistico sostenibile, innovativo e competitivo».

Il progetto prevede attività di analisi dei dati relativi ai musei civici, lo studio delle relazioni tra presenze turistiche, eventi e iniziative culturali, la progettazione e la somministrazione di questionari ai visitatori e la valutazione dell'impatto economico del turismo sul territorio. I risultati saranno messi a disposizione del Comune di Pisa per supportare la programmazione delle politiche turistiche e le attività di pianificazione della destinazione.

L'iniziativa si inserisce nel percorso di consolidamento della Destination Management Organization (DMO) della destinazione Pisa, l'organismo costituito per coordinare le strategie di sviluppo e promozione turistica attraverso la collaborazione tra istituzioni, operatori e stakeholder del territorio. La ricerca contribuirà a valorizzare il Sistema Informativo di Destinazione quale principale strumento conoscitivo a supporto delle attività di monitoraggio, pianificazione e governance della DMO.

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