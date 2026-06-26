Turismo Vinci, dalla nuova app a sette opere nel borgo: i progetti

Dodici progetti per la cultura e il turismo di Vinci, "per la crescita della comunità". Sono stati il tema di dibattito lo scorso martedì 23 giugno nei locali della Casa del Popolo di Vinci, dove Daniele Vanni, sindaco della città di Leonardo, ha illustrato lo stato dei lavori che stanno interessando il Capoluogo, quelli già finiti e quelli che la città si appresta ad affrontare.

Il sindaco ha parlato quindi dei progetti che sono terminati, di quelli in essere, e di quelli che prenderanno corpo nei prossimi mesi, in una sorta di aggiornamento delle assemblee passate, nelle quali sono state spiegate le cose che ci sono da fare e le loro tempistiche.

"La partecipazione così numerosa e le tante domande dei cittadini dimostrano quanto ci sia interesse per il futuro di Vinci e per i progetti che stiamo portando avanti" dichiara Daniele Vanni, sindaco di Vinci. "È stato un confronto vivo, concreto e costruttivo, che conferma l'importanza di questi momenti di ascolto e aggiornamento. I dodici progetti presentati raccontano un'unica idea di città: una Vinci che investe sulla cultura, sulla qualità degli spazi pubblici, sull'accoglienza e sulle opportunità per i cittadini. Non si tratta di interventi isolati, ma di un percorso che mette insieme riqualificazione urbana, valorizzazione del patrimonio, innovazione e sviluppo turistico, con l'obiettivo di generare benefici per tutta la comunità".

Per quanto riguarda i cantieri di Vinci Immaginari Futuri, i lavori stanno proseguendo nei vari punti del capoluogo: Via Rossi, la Pinetina della Doccia, il parcheggio di Via dei Martiri sono sotto il continuo monitoraggio dell'amministrazione comunale per verificarne la tempistica di consegna; nel borgo, successivamente, gli operai metteranno mano alla sistemazione dei muretti e gli elettricisti si occuperanno dei corpi illuminanti.

Sabato 27 verrà presentato 'Codici' il progetto che fa seguito al bando Vinci Città Museo, con la collocazione di sette opere d'arte di altrettanti artisti - individuati tramite un'apposita commissione - lungo tutto il borgo. Un'operazione che ne farà un'attrazione integrata con il tessuto urbano del capoluogo.

Via Roma è completata, mancano solo le fioriere, che si aggiungeranno alle panchine installate di recente, il tutto all'interno di Leonardo torna a Vinci, che ha visto l'inaugurazione della statua del Genio scolpita e donata da Filippo Tincolini e collocata all'inizio di Via Roma, come figura di benvenuto per chi arriva nel borgo.

Un altro dei progetti che partiranno è l'Ecomuseo, con le frazioni protagoniste di un percorso dedicato ai luoghi che Leonardo ha vissuto fuori dal centro.

Visit Vinci, il portale dedicato all'esperienza turistica, si estenderà a un'app dedicata con la quale poter vivere a pieno l'offerta vinciana e del suo territorio.

Il restauro del camino con il disegno raffigurante il drago, attualmente oggetto della commissione di esperti e dal CNR per una possibile attribuzione a Leonardo da Vinci, rappresenta uno dei progetti più importanti. L'amministrazione sta pianificando il lavori da realizzare con l'alta supervisione della Soprintendenza per rendere quegli spazi parte del percorso museale.

Il nuovo parcheggio di Via dei Martiri (dedicato all'approdo di auto e bus turistici - 80 gli stalli previsti) vedrà anche l'installazione di un'opera di Martalar, al secolo Marco Martello, artista e scultore veneto, rappresentativa di Vinci e del nuovo corso culturale del capoluogo.

Dopo il Welcome Center, di fatto appendice degli uffici comunali in Piazza della Libertà votata e dedicata ai turisti (terminato e inaugurato poco prima di Natale 2025) le risorse saranno dedicate al ripristino della facciata del Comune, in Piazza L. da Vinci, così da ridare lustro alla sede municipale.

A Ripalta, poi, è sempre più vicina l'apertura del centro di aggregazione giovanile affiancato agli alloggi del PinQUA. Il tutto rientra in Radici Future, il progetto che vede protagoniste le giovani generazioni, con spazi a loro dedicati.

Gli ultimi due progetti menzionati durante l'assemblea riguardano uno il bando dedicato ai commercianti, bando che si prefigge di animare ulteriormente il centro storico durante tutto l'anno, grazie a esposizioni artigiane; l'altro fa di Vinci un'ulteriore tela a cielo aperto (dopo le esposizioni di Vinci Città Museo) con la possibilità, per artisti selezionati, di arricchire le pareti del borgo con opere di street art aderenti alle tematiche culturali di Vinci.

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