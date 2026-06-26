Ugo D'Anna nuovo comandante dei vigili del fuoco di Firenze

Giorno importante per il Comando dei vigili del fuoco di Firenze. Dopo una reggenza di circa 3 mesi, il Direttore regionale dei vigili del fuoco della Toscana e già più volte Comandante reggente ing. Marco Frezza, cede la guida delle donne e degli uomini di Via La Farina al Comandante Ugo D’Anna.

Nato a Napoli, laureato in ingegneria idraulica presso l’Università Federico Secondo di Napoli, master universitario in Qualità nella Pubblica Amministrazione presso la facoltà di Economia Roma III, sposato e padre di due bambine, Ugo D’Anna è entrato a far parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel 1994. Assegnato al Comando dei Vigili del fuoco di Reggio Emilia, ha successivamente maturato una lunga esperienza lavorativa presso l’Ufficio di gabinetto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, partecipando inoltre alle più gravi calamità che hanno interessato l’Italia tra il 1996 ed 2012. Nominato Primo Dirigente nel 2009, ha prestato servizio presso i Comandi di Lodi e Reggio Emilia e presso il Comando di Pisa dove ha diretto il primo progetto europeo che ha visto il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco capofila tra i paesi partecipanti. Insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica 2017 e promosso Dirigente Superiore nel 2020, ha svolto l’incarico di Comandante dei Vigili del fuoco di Livorno e di Vicedirettore Centrale presso la Direzione Centrale per l’emergenza, il Soccorso Pubblico e la Difesa Civile al Dipartimento dei Vigili del fuoco a Roma.

L'insediamento è stata anche l'occasione per il Comando di Firenze della consegna della qualifica ai nuovi capi squadra e dell'elmo di colore rosso. D'Anna ha espresso gratitudine ai colleghi, le colleghe e all'amministrazione "per avermi mandato a Firenze. Sarà certamente impegnativo ma è un onore essere qui. Era una cosa che immaginavo quando sono entrato come molto lontana, invece ora è arrivata, in un comando così grande, impegnativo, capoluogo di regione, città prestigiosa. Sento l'impegno. Io posso promettervi di fare il massimo e con l'aiuto di tutti, poiché il nostro è un lavoro di squadra e non lo dobbiamo mai dimenticare, magari si possono raggiungere buoni traguardi".

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