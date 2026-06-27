Abbandoni dei rifiuti a Empoli, oltre 160 controlli a maggio

Monitorate via Pulidori, via Meucci, via Rozzalupi, via Pratovecchio da Sant’Anna, via Vico, via Senese Romana e via Pontorme
Il contrasto all’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale di Empoli non si ferma.
Gli ispettori ambientali di Plures Alia, in collaborazione con il personale della Polizia Locale ed il Servizio Ambientale del Comune di Empoli stanno portando avanti controlli sistematici, verifiche attente e di prevenzione. Ma c’è ancora molto da fare.
Alcuni degli interventi rilevanti a seguito anche di segnalazioni da parte della cittadinanza, effettuati dagli Ispettori ambientali di Plures Alia nel mese di maggio 2026, hanno riguardato: via Pulidori, via Meucci, via Rozzalupi, via Pratovecchio da Sant’Anna, via Vico, via Senese Romana e via Pontorme.
Nelle vie sopra menzionate sono stati rinvenuti importanti accumuli di rifiuti di vario genere, non solo in sacchi neri, anche ingombranti (divani, poltrone, suppellettili, mobili e altro).
Nel dettaglio, gli ispettori ambientali di Plures Alia hanno effettuato 166 controlli e ispezionato 325 sacchi di rifiuti. Il valore complessivo delle sanzioni elevate (2) ammonta a 240 euro.
L’ATTIVITÀ DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE
Nel mese di maggio 2026, il nucleo edilizia ambiente della Polizia Locale comando di Empoli sta continuando le attività di indagine di polizia giudiziaria relative agli abbandoni di rifiuti in località Sant'Anna, Molin Nuovo, via del Pantano e via della Motta. Prosegue anche l'attività di segnalazione ad Alia Plures degli abbandoni di rifiuti nelle zone centrali del comune ad opera delle pattuglie di prossimità che svolgono servizio nelle aree limitrofe al centro.
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