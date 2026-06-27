Atto vandalico allo stand della Pro Loco di Montopoli

Nella notte scorsa il centro di Montopoli è stato purtroppo oggetto di gravi atti vandalici, che hanno preso di mira lo stand dell'associazione Pro Loco e alcune attrezzature a servizio dell'organizzazione.

"Condanniamo con la massima fermezza questo gesto, non restiamo a guardare" commentano degli organizzatori di Comicopoli e dell’amministrazione comunale.

"Abbiamo già attivato la Polizia Locale, che è attualmente al lavoro per analizzare le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza attive in piazza San Matteo e lungo via Guicciardini, al fine di identificare i responsabili e procedere con le dovute denunce alle autorità competenti. Esprimiamo la nostra più sincera vicinanza e solidarietà alla Pro Loco, da sempre punto di riferimento fondamentale per le iniziative e la vita della nostra comunità".

"È ancora più amaro constatare che questi episodi si siano verificati durante Comicopoli, una manifestazione nata per regalare sorrisi, divertimento e momenti di condivisione. Una serata pensata per far vivere il centro storico in un clima di festa non può e non deve essere rovinata da azioni di questo genere".

"Comicopoli rappresenta i valori della nostra comunità: aggregazione, rispetto, creatività e voglia di stare insieme. Vogliamo che lasci nei cittadini e nei visitatori il ricordo di un'esperienza positiva, fatta di sorrisi e bellezza, non certo di atti di inciviltà".

"A chi ha causato questi danni, dimostrando una totale mancanza di rispetto per il proprio territorio, per il lavoro dei tanti volontari e per il bene comune, ricordiamo che la legalità e il decoro urbano sono valori non negoziabili. I responsabili saranno chiamati a rispondere delle proprie azioni nelle sedi opportune. Siamo certi che il senso civico e lo spirito della nostra comunità saranno più forti di qualsiasi gesto vandalico e continueranno a rendere Montopoli un luogo accogliente, vivo e capace di costruire occasioni di incontro per tutti".

Fonte: Ufficio Stampa