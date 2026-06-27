Auto esce di strada nella notte, muore un 29enne nel Senese

Tragico incidente stradale nella notte sulla strada provinciale 326, a Montepulciano, nel Senese.

L'allarme è scattato intorno alle 4, quando un'auto con a bordo tre persone è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per estrarre il conducente, un uomo di 29 anni, rimasto incastrato nell'abitacolo. Affidato ai sanitari del 118, per il giovane non c'è stato nulla da fare: il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertarne le cause.