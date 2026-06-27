Blackout all’impianto dell’Anconella, disagi e mancanza d’acqua in varie zone di Firenze

Disagi diffusi nella giornata di oggi a Firenze a causa di un blackout che ha interessato l’impianto dell’Anconella, il principale nodo del sistema acquedottistico cittadino.

A comunicarlo è stata Publiacqua, spiegando che il problema sarebbe legato alla mancanza di alimentazione elettrica dell’impianto. La situazione ha provocato basse pressioni e interruzioni nell’erogazione dell’acqua in diverse aree della città, con disagi distribuiti “a macchia di leopardo”.

Nel comunicato diffuso dal gestore si legge che "i nostri tecnici sono al lavoro per riattivare l'impianto e normalizzare la situazione".

Al momento restano ancora da chiarire le cause del guasto elettrico che ha causato il blocco dell’infrastruttura. Proseguono intanto gli interventi tecnici per consentire il graduale ritorno alla normalità del servizio idrico cittadino.