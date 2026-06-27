Donna ferita da un trattore a Fucecchio, trasferita in elisoccorso a Careggi

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi in località Le Querce, a Fucecchio. Una donna di 35 anni è rimasta ferita in un episodio avvenuto in via della Cascinaccia.

La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento. Stando alle prime ricostruzioni, la donna stava lavorando nei pressi di un trattore, anche se al momento non è chiaro se al momento dell'incidente fosse alla guida del mezzo agricolo o se si trovasse all'esterno.

L'allarme è scattato poco prima delle 11. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Misericordia di Fucecchio e l'automedica, che hanno prestato le prime cure alla ferita. Considerata la gravità delle lesioni, la centrale operativa ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso 1.

La 35enne è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Careggi di Firenze. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.