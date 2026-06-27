Oltre un chilo di eroina nascosto in auto sull'A12, arrestato un uomo a Viareggio

Trasportava in auto oltre un chilo di eroina purissima lungo l'autostrada A12 Genova-Livorno, ma è stato fermato dalla polizia stradale e arrestato. Il sequestro è avvenuto in carreggiata sud, nei pressi di Viareggio, al termine di un controllo che ha portato gli agenti a scoprire la droga nascosta nel bagagliaio del veicolo.

L'operazione è scattata dopo che una pattuglia della polizia stradale ha deciso di seguire l'auto fino al chilometro 138 dell'autostrada, dove è stato intimato l'alt. Durante il controllo il conducente avrebbe mostrato un evidente stato di agitazione e nervosismo, atteggiamento che ha spinto gli agenti ad approfondire gli accertamenti.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire nel bagagliaio due involucri in cellophane sigillati. Gli esami effettuati dalla polizia Scientifica hanno confermato che contenevano eroina ad alto grado di purezza, per un peso complessivo superiore a un chilogrammo.

La sostanza stupefacente, insieme all'autovettura e ai telefoni cellulari in uso al conducente, è stata sequestrata. L'uomo è stato arrestato e, su disposizione della Procura di Lucca, trasferito in carcere con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo la polizia di Stato, dal quantitativo di eroina sequestrato sarebbe stato possibile ricavare migliaia di dosi destinate al mercato dello spaccio.

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