Festa de L’Unità a Empoli, Bonaccini attacca Meloni: "Ha paura di perdere"

Clima caldo alla Festa de L’Unità di Empoli e non solo per il meteo.

Ieri sera durante il dibattito “BBB- Generazione a confronto” con Stefano Bonaccini, Bernard Dika, sottosegretario presidenza della Regione Toscana e Brenda Barnini, consigliera regionale, moderato dal giornalista Alessandro Lippi, l’europarlamentare ha fortemente attaccato il governo: "Meloni ha paura di perdere le elezioni e allora cerca di cambiare le regole del gioco, trovo surreale che con i prezzi di carburanti e l’energia alle stelle, la forte instabilità politica causate dalle varie guerre in corso, la stagnazione economica, il Parlamento sia preso in ostaggio sulla legge elettorale".

Barnini gli fa eco e sottolinea che la legge elettorale non è un tema distante poiché si decide il futuro dell’Italia, delle sue scelte economiche, del suo posizionamento in Europa e nel mondo: « Mi spaventa un sistema che punta a concentrare i poteri nelle mani del governo. Non possiamo lamentarci di un astensionismo crescente e poi togliere la libertà di scelta agli elettori. Anche per questo ho firmato la proposta del Gruppo del Partito Democratico per cambiare la legge elettorale della Toscana, eliminando il cosiddetto listino bloccato. Lo avevo detto durante la campagna elettorale e sono contenta che nella discussione del gruppo consiliare sia maturata questa convinzione». Anche Bernard Dika sostiene convintamente l’eliminazione del listino bloccato: «Io penso che chi entra nelle istituzioni debba conquistarne la fiducia nelle urne, non nelle stanze di partito.E lo stesso principio vale a livello nazionale. Mentre la destra vuole una legge elettorale che toglie ancora più potere di scelta ai cittadini, noi dobbiamo batterci per reintrodurre le preferenze».

Bonaccini ha manifestato molto apprezzamento per la scelta del gruppo Pd regionale, sostenendo l’abolizione del listino bloccato, che va nella direzione di un maggiore coinvolgimento dei cittadini.

Il dibattito è poi proseguito parlando anche di partecipazione, lavoro, transizione giusta e diritti.

Sulla coalizione di centrosinistra Bonaccini afferma: "È un passaggio fondamentale e necessario per unire il centrosinistra e creare un'alternativa di governo competitiva contro il centrodestra. Tuttavia occorre concretezza, l'alleanza deve basarsi su programmi e temi condivisi, anziché limitarsi alla somma di sigle o a logiche di poteri".

La Festa continua e domani, domenica 28 giugno, alle 18.30 gli scrittori Marco Vichi, autore della serie “Il commissario Bordelli” e Leonardo Gori presentano “La Toscana in giallo”, modera Sabrina Fioravanti.

Alle 21.30 “La partita è aperta. Costruire un’alternativa per il 2027” con Stefano Patuanelli, senatore M5S, Dario Parrini, senatore PD, Raffaella Paita, senatrice IV, Filiberto Zaratti, deputato AVS. Modera Emilio Chiorazzo, giornalista.

Alle 23.00 musica dal vivo con By Go, piatto del giorno: pasta alla norma.

Attesa per lunedì 29 giugno quando alla Festa arriverà il segretario del Partito democratico toscano Emiliano Fossi, ospite con il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi alle 21.30 al dibattito “Le sfide della Toscana”, che sarà moderato dalla giornalista Rossella Iallorenzi. Nel pomeriggio alle 18.30 presentazione del libro “Democrazia addio”, con l’autore Lorenzo De Sio e la vicesegretaria del Pd toscano Stefania Lio, modera Matteo Boldrini.

Altro interessante incontro martedì 30 giugno che vedrà per la prima volta insieme sul palco i neosindaci Matteo Biffoni e Giovanni Capecchi, insieme a Sara Funaro e Alessio Mantellassi. “Governare le città” è il titolo del dibattito che verrà moderato dal direttore dell’ agenzia Galli Torrini Paolo Ceccarelli,

Mercoledì 1 luglio arriva alla Festa il presidente Eugenio Giani che parteciperà al confronto “Libera la terra” con Mia Diop, vicepresidente Regione Toscana e Giulia Bartolini, vicepresidente Libera Toscana, moderati da don Andrea Bigalli, già presidente Osservatorio toscano della legalità.

Per tutta la durata della manifestazione saranno in funzione gli stand delle associazioni, la libreria, i mercatini e lo spazio dei Giovani Democratici.

Fonte: Partito Democratico Empoli - Ufficio Stampa

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